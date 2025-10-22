Ana Mena se sincera sobre la edad a la que tuvo su primera experiencia sexual: "Siempre mentía"

Ana Mena está viviendo una nueva era. Después de un parón de un año tras el éxito alcanzado con Bellodrama, la de Estepona (Málaga) ha publicado su nuevo single Lárgate, no sin polémica por "matar" a un chico en el videoclip. Lo ha hecho después de desnudarse, literalmente, para entrar en esta nueva etapa y sincerarse sobre lo que le ha supuesto este año de parón.

Siguiendo esta nueva vía para abrirse y sincerarse, la malagueña ha protagonizado el primer episodio de la segunda temporada del videopódcast de Los40, Cara C con Cris Regatero, donde ha hablado sobre las inquietudes y miedos a los que se ha enfrentado en esta nueva etapa artística y se ha sincerado sobre su vida personal.

"He pasado mucho miedo pensando que quizás no me iba a esperar nadie", ha señalado en su entrevista, donde ha revelado que al no sentirse cómoda exponiéndose públicamente su carrera no se lanzó como podría haber sido. "Tenía tanto miedo a cualquier cosa que, al final, terminas limitándome mucho. Siento que de alguna manera no me di a conocer todo lo bien que podía haberlo hecho. Pero es un proceso", ha detallado.

A lo largo de su charla con Regatero también ha hablado de sus experiencias en pareja y de su actual apoyo con Óscar Casas. "Llegué a pensar que no era capaz de hacerlo, pero de repente alguien te cambia el chip y pasa", ha recordado sobre la dificultad de abrirse a nivel sentimental.

Ahora, su situación ha cambiado. "Me ayuda un montón, es casi parte de mi equipo. Me ayuda con los vídeos, con la elección de los singles, le pregunto qué partes cambiaría de una canción... Es superparticipativo, se involucra mucho en las cosas que hago y eso me hace sentir supervaliosa", ha detallado sobre su vínculo con Casas.

A nivel personal, Mena se ha sincerado sobre la presión social que ha sentido con el sexo y ha revelado que empezó sus experiencias sexuales más tarde de lo que socialmente se considera "normal".

"Me llegué a sentir presionada por lo que se supone que tiene que pasar a cierta edad. Luego te das cuenta de que es absurdo, que cada persona tiene su ritmo y que no hay un momento para cada cosa, sino cuando tú lo sientes", ha empezado diciendo la cantante, que ha revelado que la "primera experiencia sexual con un chico fue con 24, casi 25 años".

Más allá de a nivel íntimo y personal, donde asegura haberse "fustigado" entre los 18 que puso fin a su primera relación hasta los casi 25 años, la cantante de Las 12 asegura que también ha tenido que fingir en público: "Incluso recuerdo entrevistas cómicas donde me hacían preguntas sexuales y yo siempre mentía porque no sentía la seguridad como para decir la verdad".

En referencia a su carrera profesional, Mena también ha hablado de las dificultades que ha vivido especialmente en estos últimos años de éxito y de las consecuencias no deseadas que esto tiene, como pasar tiempo alejada de su familia y sus seres queridos.

"Mi vida no tendrá sentido sin hacer lo que hago. Pero sí es verdad que muchas veces, me pasaba mucho tiempo sola, bueno, paso mucho tiempo sola. A día de hoy también porque vivo sola y estoy lejos de mi familia. Ahora cuando empieza todo el trajín de arrancar la rueda, pasas mucho tiempo sola. Pero estos últimos diez años han sido de mucha soledad", ha revelado.

La cantante también ha recordado cómo vivió el impacto del fenómeno OT 2017, que estalló a la vez que comenzaba su carrera. "En ese momento sentía que me estaba yendo a la mierda porque me sacaban de todas partes", se ha sincerado. Ahora, la situación ha cambiado y, además de haber podido ver una de sus canciones como es Carita Triste interpretada por dos concursantes de OT 2025 en la primera gala, deja la puerta abierta a una posible colaboración con Aitana.

"No solo tenemos que darnos el gustazo de hacerlo, sino que tenemos el deber de hacerlo por lo que ha costado tantos años que las chicas tengamos un sitio, sobre todo en el pop español", ha desvelado.

En el videopódcast de Los40 Cara C, Cris Regatero da una visión reposada de la industria musical a través de charlas con artistas nacionales e internacionales. Este último episodio de Ana Mena está ya disponible en la web, la app y el canal de YouTube de Los40 y en las principales plataformas de audio.