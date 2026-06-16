Brooklyn Beckham vuelve a cargar contra sus padres con una dura acusación y aprovecha las pullas para un anuncio

Brooklyn Beckham continúa con la guerra abierta con sus padres, David y Victoria Beckham, a pesar de los intentos de reconciliación que, aparentemente, se habían dado por parte del exfutbolista y la diseñadora.

Después de que Brooklyn, el hijo mayor del matrimonio, emitiese un comunicado en su cuenta de Instagram el pasado mes de enero en el que aseguraba que no quería "reconciliarse" con su familia y en el que detallaba los momentos de tensión vividos en su boda con Nicola Peltz el pasado 2022, tanto David como Victoria han mandado mensajes apaciguadores.

"Queremos muchísimo a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres. Llevamos más de 30 años en el punto de mira y lo único que hemos intentado hacer siempre es proteger a nuestros hijos y quererlos", dijo Victoria Beckham días después en una entrevista con The Wall Street Journal.

Por su parte, David Beckham no fue tan conciliador cuando lanzó toda una pulla a la actitud de su hijo en el Foro de Davos. "Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales... Para bien y para mal. Hoy en día a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso. Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones correctas", señaló entonces.

Ahora, parece que el acercamiento por parte de la familia se está llevando a cabo de forma unilateral y que Harper, de 14 años, habría acudido a su casa a entregarle una carta en nombre de sus padres, algo que Brooklyn califica como un montaje.

"El hecho de que hubiera fotógrafos allí presentes cuando Harper fue a entregar la carta en mano lo dice todo: estaba preparado para que lo captaran las cámaras", ha detallado Brooklyn a la revista Hello!

Una visita horas después de que la estrella del Paseo de la Fama de David Beckham

Harper se acercó al domicilio de Brooklyn horas después de que David Beckham fuera reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Los Angeles donde acudió toda su familia, a excepción de Brooklyn, con sus hijos Romeo y Cruz, acompañados de sus parejas.

A pesar de las críticas de Brooklyn, fuentes cercanas al matrimonio Beckham aseguraron que pensar que era un montaje es "un completo disparate" y que era "increíblemente triste" pensar eso de una adolescente que quería acercarse de nuevo a su hermano mayor.

Precisamente, el exfutbolista quiso dedicarle el reconocimiento a su mujer y sus hijos allí presentes. "A Victoria, mi increíble esposa, durante casi 30 años, sin quien nada de esto sería posible ni agradable. Y a mis hermosos hijos, que son la razón por la que me levanto de la cama cada mañana. Hijos, espero que algún día traigáis aquí a mis nietos para hablarles de este niño que soñó a lo grande. Hacer que os sintáis orgullosos es mi mayor logro", dijo entonces.

Romeo Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham y Cruz Beckham con la estrella del Paseo de la fama del exfutbolista. Gilbert Flores

La criticada publicidad de Brooklyn usando su disputa familiar

Pero la polémica no solo ha venido por las declaraciones de Brooklyn, sino también por un anuncio que él mismo ha compartido en redes sociales. Se trata de una colaboración con la empresa de pedidos a domicilio DoorDash con motivo del Mundial de fútbol 2026.

En el spot aparece Brooklyn en el sofá de su casa con un taco de entradas para ver los partidos en el estadio mientras dice. "Probablemente se pregunten por qué estoy viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde casa", señala mientras suelta el taco de entradas sobre la mesa. "Es una larga historia", continúa.

La publicación se llenó de comentarios en apenas 24 horas, donde muchos criticaron la actitud de Brooklyn. "¿Estás en casa porque te has divorciado de toda tu familia?", “parece que estás muy contento de seguir sacando provecho del apellido Beckham" o "cuando tienes que estar lanzando pullas a tu familia para seguir siendo relevante", dijeron algunos usuarios de Instagram. De hecho, DoorDash ha tenido que desactivar los comentarios de la publicación por las críticas recibidas.

Según el Daily Mail, el entorno familiar no ha recibido bien este spot publicitario. "Hacer un anuncio basado en el distanciamiento familiar como si fuera una broma, cuando su familia está devastada y su hermana y abuelos están inconsolables, es indignante. Sobre todo viniendo de alguien que afirma querer paz y privacidad", dijo una fuente cercana a la familia refiriéndose al comunicado inicial de Brooklyn en el que pedía privacidad para él y para Peltz.