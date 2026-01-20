Brooklyn Beckham explota contra sus padres David y Victoria Beckham: "No quiero reconciliarme con mi familia"

Después de meses de supuestas indirectas, rumores e idas y venidas, entre la relación de Brooklyn Beckham con sus padres David y Victoria Beckham, el primogénito del matrimonio ha acabado con todos ellos a golpe de comunicado, dejando claro que no hay vínculo entre ellos.

El joven, de 26 años, ha asegurado en él que se ha producido una "una falta de respeto permanente" hacia su esposa Nicola Peltz y que sus padres han tratado de arruinar continuamente su relación de pareja.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", ha empezado diciendo en su comunicado, compartido en varias historias de Instagram.

Según ha señalado la influencia y situación de sus padres les ha permitido "difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de personas inocentes, y preservar su propia fachada". "Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", ha matizado antes de detallar varios incidentes que han tenido lugar entre sus padres y su mujer, Nicola Peltz.

De su baile de bodas (con su madre) al rechazo a celebrar los 50 años de David Beckham

Concretamente, Beckham ha revelado varios incidentes que tuvieron lugar tanto antes como durante su boda celebrada en abril de 2022. "Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos [...] La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola 'no era de sangre", ha recordado en relación a los orígenes de su pareja, la actriz de 31 años, hija del multimillonario Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner.

"Desde el momento en que empecé a defenderme frente a mi familia, he recibido ataques constantes de mis padres, tanto en privado como públicamente", ha señalado Brooklyn, quien no ha dudado en asegurar que su madre, la diseñadora y ex Spice Girl Victoria Beckham canceló el "vestido de novia de Nicola en el último momento", a pesar de la ilusión que le hacía a su pareja poder llevar un traje a cargo de la británica.

De ahí, uno de los titulares que más acaparó los medios entonces que se preguntaban por qué había escogido un diseño de Pierpaolo Piccioli para Valentino y que ya dejaba entrever la mala relación entre Peltz y Victoria Beckham.

De hecho, el hijo mayor del matrimonio no escatima en detallar que su madre es la principal fuente del conflicto, asegurando que también acaparó con su baile de bodas. "Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa debía ser mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba allí esperándome para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida", continúa.

De hecho, asegura que la renovación de votos o segundas nupcias celebradas el pasado mes de agosto y en la que no estuvieron presente ni David ni Victoria Beckham no tenían otra intención que "poder crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad ni vergüenza".

Brooklyn también detalla en sus historias otros tantos episodios fruto de la mala relación de sus padres con su pareja como cuando viajaron a Londres con motivo del 50º cumpleaños de David Beckham el pasado mes de abril y cuando, según él, su padre rechazó verle con su mujer: "Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que no invitaran a Nicola. Fue una bofetada. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme".

De izquierda a derecha, la familia Beckham en la presentación del documental 'Beckham' en 2023: Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. ©Karwai Tang

"Durante años nos hemos esforzado por estar presentes y apoyar cada desfile de moda, cada fiesta y cada evento de prensa para mostrar a nuestra 'familia perfecta", ha enfatizado el joven modelo y fotógrafo. "Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora", ha señalado y ha asegurado sentirse liberado al tener una vida independiente con su mujer.

“Hasta han mandado a mis hermanos a atacarme en redes sociales, antes de que me bloquearan de repente el pasado verano", ha indicado en relación a la mala relación entre Brooklyn y el resto de su familia que se había dejado patente en redes sociales, debido a la falta de felicitaciones, comentarios o apoyo.

"Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio", señala, negando la narrativa extendida por algunos medios de que Peltz es quien le manipula, apuntando a su familia como responsable de su malestar.

"Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", concluye en su comunicado.

¿Qué dicen sus padres David y Victoria Beckham?

Por el momento, sus padres han guardado silencio en sus respectivos perfiles de redes sociales, donde Brooklyn ya los tiene bloqueados y donde ni siquiera recibieron una felicitación de su hijo mayor por el cumpleaños de ninguno de los dos la pasada primavera.

De hecho, la última publicación tanto de David como de Victoria está dedicada a otro de sus hijos, Cruz, y a animarle en sus primeros conciertos y su reciente trayectoria como cantante, con la que ya se dejó ver incluso cantando una canción de las Spice Girls junto a su madre.