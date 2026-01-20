Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las primeras palabras de David Beckham después de que Brooklyn explotara contra él y Victoria incluyen un comentario que suena a dardo a su hijo

El exfutbolista viajó a Davos, y aunque no quiso decir nada a la prensa terminó ofreciendo unas palabras en un programa. 

Guillermo Álvarez Corrales
David Beckham con gesto serio en el Foro Económico de Davos
David Beckham con gesto serio en el Foro Económico de DavosLafargue Raphael/ABACA

Podría 'haberse hecho un Oprah', al estilo de Harry y Meghan, podría haber permanecido en silencio y expresarse mediante sus abogados, pero Brooklyn Beckham dijo basta. Después de tanto tiempo de distanciamiento familiar y sintiendo que sus padres están saliendo victoriosos al controlar la narrativa a través de la prensa y las redes sociales, que los dos conocen y manejan muy bien, Brooklyn estalló como nunca.

Lo hizo a través de unos reveladores stories de Instagram donde expresó que no quiere reconciliarse con su familia, que no le ha quedado otra que hablar de esta manera para contar su verdad, que sus padres le presionaron "e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos".

Brooklyn Beckham con sus padres David y Victoria Beckham en los Fashion Awards de 2018.
  Brooklyn Beckham con sus padres David y Victoria Beckham en los Fashion Awards de 2018.Jeff Spicer/BFC

Añadió que miembros de su familia le dijeron la noche antes de su boda que Nicola Peltz, su mujer, no era de su sangre, y que la que canceló "el vestido de novia de Nicola en el último momento" fue Victoria Beckham.

Por si fuera poco, el primogénito de los Beckham contó un episodio de su boda que le hizo mucho daño: "Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa debía ser mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba allí esperándome para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida".

  Romeo Beckham, Nicola Peltz Beckham Victoria Beckham y Brooklyn Beckham en una premiere en Los Angeles en febrero de 2024 (Photo by Steve Granitz/Getty Images)Getty Images

El bombazo ha sido planetario y las reacciones no se han hecho esperar en las redes sociales, que se han llenado de memes sobre todo en relación a ese baile inapropiado de Victoria con su hijo mayor. Por cierto, Stavros Agapiou, invitado a la boda, dijo en Instagram que era verdad lo que dijo Brooklyn sobre el baile con Victoria. Poco después lo borró.

¿Y qué tienen que decir los Beckham de todo esto? De momento han evitado reacciones en redes o comunicados propios o por medio de abogados, pero David viajó al Foro Económico de Davos, en Suiza, y aunque parecía que iba a hacer oídos sordos y a no decir nada, finalmente sí ofreció contenido al participar en el programa financiero Squawk Box de CNBC.

  David y Victoria Beckham, en la boda de su hijo mayor, Brooklyn, con Nicola Peltz.PichichipixxGTRES

"Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales... Para bien y para mal. Hoy en día a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso. Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones correctas", comenzó el exfutbolista.

Los hijos cometen errores, dice David Beckham

"He podido usar mi plataforma para mis seguidores, para UNICEF . Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños", añadió antes decir algo que ha sonado a dardo.

De izquierda a derecha, la familia Beckham en la presentación del documental 'Beckham' en 2023: Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.
  De izquierda a derecha, la familia Beckham en la presentación del documental 'Beckham' en 2023: Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.©Karwai Tang

"Y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los hijos se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores", manifestó

Ama Estados Unidos, pero no a su nuera americana

El presentador del espacio al que acudió Beckham comentó entonces que teniendo en cuenta que aparece constantemente en los titulares si era más fácil gestionarlo en Reino Unido o en Estados Unidos. El británico contestó que le "encanta vivir en ambos lugares. Amo mi país, amo donde crecí, pero siempre quise vivir en Estados Unidos y amo Estados Unidos... Tengo suerte de poder pasar tanto tiempo en ambos lugares".

En Estados Unidos viven su hijo y su nuera, de la que no parecen ser fan, pero después de lo que ha pasado es difícil que en su próximo viaje al continente americano vayan a verse cara a cara. Brooklyn está harto y no quiere acercamientos con su familia, así que el 'drama-Beckham' para que va para largo.

