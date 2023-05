El dolor de Tina Turner con sus hijos: los duros momentos familiares que tuvo que superar la cantante

Tina Turner ha muerto hoy a los 83 años en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras sufrir una larga enfermedad. La bautizada como ‘diva del rock’ ha sido uno de los iconos más influyentes del panorama musical mundial. Con su fallecimiento, el ‘Rock'n Roll’ pierde a quien ha sido una mujer de una fortaleza admirable dentro y fuera de los escenarios.

Y es que la icónica cantante tuvo que superar momentos duros en su vida privada que no le impidieron apagar su luz y su música hasta la fecha, muchos de ellos relacionados con la maternidad.

Turner tuvo cuatro hijos, dos biológicos -Craig Raymond Turner y Ronald ‘ Roonie’ Renelle Turner, fruto de su matrimonio con Raymond Hill y Ike Turner, respectivamente-, y dos adaptados: Ike Turner Jr. y Michael Turner.

Fallecimiento de Craig Raymond, el primogénito de Tina Turner

La primera ola trágica sacudió a Tina Turner en 2018, con el fallecimiento de Craig en su domicilio de Los Ángeles a los 59 años por una herida de bala. Las hipótesis, que hablaban de suicidio, se confirmaron.

“Era una persona introvertida. Era muy tímido, así que no me di cuenta, pero ahora cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, las conversaciones fueron diferentes, y no me di cuenta hasta después del suicidio”, confirmaba la cantante en las primeras declaraciones públicas que hizo sobre su primogénito.

Cuatro años después, fallece Ronald ‘ Roonie’ Renelle Turner

Las heridas del pasado se abrieron cuando la cantante tuvo que despedir a Ronnie Renelle Turner, el segundo de sus hijos biológicos que concibió con Raymond Hill. Esta vez fue un cáncer el que provocó que el 8 de diciembre de 2022 falleciera en su casa de California.

Tras avisar al servicio de emergencias al presentar muchas dificultades para respirar, las maniobras de reanimación no hicieron efecto y solo pudieron certificar la muerte.

El segundo hijo de Tina siguió los pasos de su madre, haciendo de la música su vehículo de vida. Además también se dedicó al mundo de la interpretación.

Ahora, Turner se reúne con ambos al ritmo de Simply the best, What's Love Got to Do with It, Proud Mary, Private Dancer o Golden Eye, canciones todas ellas que han pasado a los anales de la historia como la representación más pura de un ‘Rock'n Roll’ totalmente vivo.