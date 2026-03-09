Una mujer dispara a la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras ella estaba dentro

Un gran susto para Rihanna después de que una mujer haya sido detenida por presuntamente haber disparado una decena de tiros con un rifle de asalto AR-15 a la casa de la cantante de la artista en California, según informaron a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), que no reportó heridos ni el móvil del ataque.

Según las informaciones, el tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista y disparó unos 10 tiros. De estos 10 disparos, cuatro alcanzaron la residencia y al menos uno penetró sus paredes, indicó una fuente policial a Los Angeles Times y a NBC. Sin embargo, nadie salió herido del ataque.

La intérprete de Umbrella' y Diamonds estaba en casa durante el tiroteo, pero no resultó herida. No obstante, tampoco se ha pronunciado sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable del ataque, de 30 años, quedó bajo custodia de la Policía.

Por el momento, las autoridades no han señalado si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, o alguno de sus tres hijos, todos ellos de entre 3 años y seis meses, pero la que sí se encontraba dentro era la artista. La sospechosa, quien conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero la Policía la alcanzó.

"Cuando detuvieron a la sospechosa y la pusieron bajo custodia, registraron el vehículo y localizaron un rifle de asalto y siete casquillos", señaló a Los Angeles Times Armen Arias, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Este no es el primer ataque ni intromisión que recibe la artista en alguna de sus propiedades. Cabe recordar que en 2018 un hombre logró entrar en una de sus casas en Los Ángeles antes de ser detenido por la policía.