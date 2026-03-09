Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En Reino Unido hacen una lista con los lugares más bonitos de España y se cuelan estas cuatro ciudades
Virales
Virales

En Reino Unido hacen una lista con los lugares más bonitos de España y se cuelan estas cuatro ciudades

Para tomar nota para tus próximas escapadas. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una vista de Santiago de Compostela
Una vista de Santiago de Compostela, una de las ciudades que destaca 'The Times'.Getty Images

El periódico británico The Times, uno de los más importantes de ese país, ha elaborado una lista con "13 de los lugares más bonitos de España" y en ese ranking se han colado cuatro capitales provincia.

El artículo destaca la belleza de todo el país hasta tal punto que señala que "no es de extrañar que muchos españoles prefieran vacacionar en su propio país en lugar de viajar al extranjero". Celebra, en ese sentido, que "siempre hay algún otro lugar deslumbrante en el que perderse".

"Con una costa de casi 8.000 kilómetros que da paso a cordilleras nevadas que pueden superar los 3.000 metros, la gran variedad de paisajes de España es realmente asombrosa", destaca la autora, que destaca rápidamente Santiago de Compostela, una ciudad que "marca el final de la ruta de peregrinación más legendaria de España".

Santiago de Compostela, de las "más fascinantes"

The Times dice que la capital de Galicia es "una de las ciudades más fascinantes del país": "Tan solo un vistazo a la espléndida Praza do Obradoiro, bajo la catedral de origen románico coronada por una aguja, deja a cualquiera boquiabierto".

"A su alrededor, calles de relucientes adoquines rebosan de edificios tradicionales gallegos, soportales de piedra y jardines repletos de camelias. El Mercado de Abastos es, sin duda, uno de los mercados más impactantes de España, sobre todo si se admira con una copa de albariño y un poco de queso tetilla", señala.

Granada, la joya de Andalucía

Otra ciudad destacada es Granada, que "podría ser la más bonita de todas" las capitales andaluzas: "Para mucha gente, la fortaleza del palacio de la Alhambra, intrincadamente adornada, con sus jardines en terrazas y patios bañados por fuentes, es el edificio más bello de España". 

El diario británico certifica que "es imposible no quedar impresionado por la vista de esta obra maestra nazarí con la melancólica Sierra Nevada asomándose detrás".

Toledo, "la ciudad de las tres culturas"

No le va a la zaga Toledo, "conocida como la Ciudad de las Tres Culturas por su rico patrimonio, lugar donde coexistieron las culturas cristiana, musulmana y judía": "Al adentrarse en el laberíntico casco antiguo, se descubre un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que alberga un festín arquitectónico que abarca desde una elaborada catedral de raíces góticas hasta varias sinagogas de estilo mudéjar e incluso unas termas romanas descubiertas". 

La otra ciudad que destaca The Times es San Sebastián, que destaca por su gastronomía y por "el entorno costero urbano más atractivo de España": "Los grandes edificios de la Belle Époque, como el Palacio de Miramar y el ayuntamiento (el antiguo Gran Casino), evocan el pasado de San Sebastián como lugar de veraneo de la realeza". 

San Sebastián y la Belle Époque 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Además de estas cuatro ciudades, el periódico británico destaca estos otros lugares de España:

  • Cabo de Gata.
  • Sierra de Tramuntana.
  • Costa de la Luz.
  • Formentera.
  • Picos de Europa.
  • Albarracín.
  • Isla de Lanzarote.
  • Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
  • Costa Brava.
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos