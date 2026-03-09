En Reino Unido hacen una lista con los lugares más bonitos de España y se cuelan estas cuatro ciudades

Una vista de Santiago de Compostela, una de las ciudades que destaca 'The Times'.

El periódico británico The Times, uno de los más importantes de ese país, ha elaborado una lista con "13 de los lugares más bonitos de España" y en ese ranking se han colado cuatro capitales provincia.

El artículo destaca la belleza de todo el país hasta tal punto que señala que "no es de extrañar que muchos españoles prefieran vacacionar en su propio país en lugar de viajar al extranjero". Celebra, en ese sentido, que "siempre hay algún otro lugar deslumbrante en el que perderse".

"Con una costa de casi 8.000 kilómetros que da paso a cordilleras nevadas que pueden superar los 3.000 metros, la gran variedad de paisajes de España es realmente asombrosa", destaca la autora, que destaca rápidamente Santiago de Compostela, una ciudad que "marca el final de la ruta de peregrinación más legendaria de España".

Santiago de Compostela, de las "más fascinantes"

The Times dice que la capital de Galicia es "una de las ciudades más fascinantes del país": "Tan solo un vistazo a la espléndida Praza do Obradoiro, bajo la catedral de origen románico coronada por una aguja, deja a cualquiera boquiabierto".

"A su alrededor, calles de relucientes adoquines rebosan de edificios tradicionales gallegos, soportales de piedra y jardines repletos de camelias. El Mercado de Abastos es, sin duda, uno de los mercados más impactantes de España, sobre todo si se admira con una copa de albariño y un poco de queso tetilla", señala.

Granada, la joya de Andalucía

Otra ciudad destacada es Granada, que "podría ser la más bonita de todas" las capitales andaluzas: "Para mucha gente, la fortaleza del palacio de la Alhambra, intrincadamente adornada, con sus jardines en terrazas y patios bañados por fuentes, es el edificio más bello de España".

El diario británico certifica que "es imposible no quedar impresionado por la vista de esta obra maestra nazarí con la melancólica Sierra Nevada asomándose detrás".

Toledo, "la ciudad de las tres culturas"

No le va a la zaga Toledo, "conocida como la Ciudad de las Tres Culturas por su rico patrimonio, lugar donde coexistieron las culturas cristiana, musulmana y judía": "Al adentrarse en el laberíntico casco antiguo, se descubre un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que alberga un festín arquitectónico que abarca desde una elaborada catedral de raíces góticas hasta varias sinagogas de estilo mudéjar e incluso unas termas romanas descubiertas".

La otra ciudad que destaca The Times es San Sebastián, que destaca por su gastronomía y por "el entorno costero urbano más atractivo de España": "Los grandes edificios de la Belle Époque, como el Palacio de Miramar y el ayuntamiento (el antiguo Gran Casino), evocan el pasado de San Sebastián como lugar de veraneo de la realeza".

San Sebastián y la Belle Époque

Además de estas cuatro ciudades, el periódico británico destaca estos otros lugares de España: