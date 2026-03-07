Mario, agricultor español en Australia: "Gano 1.700 euros a la semana y pago el alquiler, la comida y la gasolina con medio día de trabajo"

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Según datos recientes de la European Aviation School, entre 10 y 12 millones de personas vuelan de un punto del planeta a otro cada día. Muchas de ellas hacen las maletas y emigran a un país ajeno con la firme esperanza de buscar una mejor calidad de vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional y económico.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones expone en su portal oficial que actualmente hay registrados unos 24.191 ciudadanos españoles residiendo en Australia. Mario forma parte de este grupo. Este joven, que trabaja como agricultor, lleva ya seis años afincado en el país oceánico.

A través de su cuenta de TikTok (@lega.wave), el español comparte con sus más de 10.000 seguidores su día a día trabajando en el campo australiano.En uno de sus últimos vídeos virales, Mario desglosa el brutal margen de ahorro del que disfruta gracias a su curro.

Un trabajo sin excesiva exigencia física, pero duro mentalmente

Mario explica que actualmente trabaja en una enorme explotación algodonera. Su labor consiste en descargar camiones utilizando un loader (una pala cargadora o tractor agrícola) para transportar las inmensas balas de algodón hasta una nave industrial, donde posteriormente se distribuyen en contenedores.

El joven aclara que su puesto no entraña una gran dificultad técnica ni de fuerza: “No es un trabajo muy duro, ya que no requiere un gran esfuerzo físico”, sentencia.

Sin embargo, el verdadero peaje de este empleo es el cansancio mental y la falta de tiempo libre. “La única dificultad es aguantar psicológicamente hacer tantas horas durante varios meses”, confiesa, ya que sus maratonianas jornadas laborales se extienden de lunes a domingo, en turnos de 12 horas diarias.

Una capacidad de ahorro impensable en España

A pesar de la paliza horaria, Mario asegura la recompensa económica compensa con creces. "Gano 1.700 euros a la semana y pago el alquiler, la comida y la gasolina con medio día de trabajo", puntualiza Mario, describiendo una situación financiera difícilmente equiparable en el mercado laboral español.

El joven desgrana sus cuentas con total transparencia: paga cerca de 80 euros por su alquiler semanal y gasta alrededor de 64 euros en comida y gasolina a la semana. En total, sus gastos básicos fijos ascienden a 144 euros a la semana.

Esto significa que Mario logra facturar el dinero necesario para sobrevivir toda la semana en apenas siete horas de su primer turno Los 1.556 euros restantes de su nómina semanal quedan íntegramente a su disposición "El dinero que gano en los otros seis días y medio que trabajo lo puedo ahorrar", concluye.