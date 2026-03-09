Fernando Simón reaparece y habla así de lo que está haciendo el PSOE 

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reapareció la semana pasada en Gijón, donde acudió para inaugurar la Escuela de Salud de la Agrupación Socialista de la ciudad y realizó un encuentro para hablar sobre los retos que tiene la población con la salud global en el siglo XXI.

En la cuenta de TikTok del PSOE de Gijón se compartió unas declaraciones del que fuera rostro principal de la pandemia en España. En ellas destacaba que el "el PSOE es muy prosalud pública", algo que en su opinión sentenció que "es la base para tener un sistema sanitario fuerte".

"Estoy encantado de estar en un grupo que trabaja en esa línea y que va a tratar de promoverla en Gijón y en hacer entender a la población la importancia que tiene para que nuestro sistema sanitario funcione como es debido", subrayó.

Simón, además, apuntó que el mundo ha cambiado y no es el que la gente de su edad conoció cuando se formaban y aprendían a trabajar: "Ha cambiado radicalmente y si no aprendemos a vivir en este nuevo mundo con una población, vulnerabilidad y conectividad diferente nunca podremos responder correctamente a los retos que se nos presenten, en nuestro caso los retos de salud".

"La cultura de utilizar la evidencia está calando"

Aprovechando esa visita a Gijón, Simón también habló con medios locales como El Comercio, donde respondió que sí a la pregunta de "si los políticos han asumido que han de basarse en el conocimiento científico y en la asesoría experta para tomar esas decisiones y que no cabe otro tipo de cálculos".

"Sí, creo que sí. La cultura de utilizar la evidencia y el criterio técnico experto está calando en los profesionales de la política. Pero los expertos, no los políticos, tenemos que entender que los criterios técnicos son de todos los sectores. Cuando hablamos de un problema sanitario grave para la salud de la población, hay un criterio técnico experto sanitario de salud que debe de tener mucho peso en un determinado momento, pero que en otros momentos ha de ponerse en la balanza junto con otros criterios expertos en trabajo, en economía, en medio ambiente, etc", aseguró.

El especialista destacó que "tenemos que entender que la labor del político es recoger todos esos criterios, que si van todos en la misma línea, perfecto, pero si no van todos en la misma línea va a tener que ser capaz de tomar la decisión con criterios que discurren por direcciones diferentes".

"Los expertos tendremos que asumir que la decisión es suya. Lo único importante es que explique por qué considera unos y no otros, sin ocultar información", concluyó Simón.