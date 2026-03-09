Recuperan lo que dijo Karlos Arguiñano de Donald Trump en 2016: la palabra visionario se queda corta

Año 2016. España ve por primera vez a una persona de la Casa Real —la infanta Cristina— en un juzgado, salen a la luz los Papeles de Panamá, que obligaron a dimitir al ministro Soria y en Estados Unidos un tipo llamado Donald Trump, conocido por sus escándalos y por sus reality shows, llega a la presidencia de Estados Unidos.

Ahora, en redes, se ha recuperado lo que dijo ese mismo año el cocinero Karlos Arguiñano desde su plató en Antena 3, donde ya por entonces comentaba la actualidad política.

"Ahora estamos todos los días con este nuevo presidente que tenemos en los Estados Unidos, que le estamos dando una importancia, no sé. Pero tiene puntito este hombre, ¿no?", empieza diciendo en un vídeo de 2016 que se ha viralizado ahora en la cuenta del periodista Sebas Maspons.

Arguiñano y el amor por Obama

Decía el cocinero que además "del pelito que tiene, tiene puntito...". Recuerda Arguiñano el cariño se le tuvo a Barack Obama durante sus dos mandatos y lo compara con lo que producía entonces Trump.

"Todos nos alegramos de que Obama fuera presidente. Luego habrá hecho las cosas mejor o peor. Como todo el mundo. Pero la llegada de este hombre, ¿este ya pensaría que podría ser presidente antes de las elecciones? A mí me da que no. Él como tiene tanto ego y así", comentaba.

Cortando lo que parece algo de ternera prosigue sobre Trump: "Ojalá no sea nada. Ojalá se comporte como un caballero y vaya todo bien. Hay veces que te da que pensar. De las mujeres dice cosas... las tiene en contra. Tener las mujeres en contra, se la está jugando".

"Vamos a ver si hace las cosas bien y es un susto solo lo que nos estamos dando. Pero aparece tanto", sentencia el cocinero que fue un visionario y que, parece, se quedó hasta corto con su análisis sobre Trump.