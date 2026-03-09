La Aemet lo confirma: una DANA dejará lluvia, nieve y granizo en estas zonas

El mal tiempo se ha instalado en la península y continuará, al menos, durante el comienzo de esta semana. Tanto el viernes como el sábado pasado, España estuvo afectada por una DANA que dejó lluvias, tormenta y una bajada de temperaturas. Y ahora la Aemet predice que la atmósfera no se va a estabilizar a corto plazo.

A partir de el lunes, una nueva DANA va a atravesar España de norte a sur. Esto va a provocar lluvias de cierta intensidad en zonas del este de la península y en Baleares. También habrá importantes nevadas en zonas montañosas.

La Aemet anuncia que la lluvia va a ser generalizada en toda la península, pero pone especial foco en el este, ya que hay posibilidad de granizo y tormenta. La cota de nieve se va a situar entre los 1.300 y los 1.500 metros.

Hay que prestar atención a los avisos amarillos, ya que la Aemet los mantiene tanto el lunes como el martes. En concreto, hoy los ha activado en la sierra de Madrid y los sistemas centrales de Ávila, Salamanca y Segovia por nevadas. También en la cordillera cantábrica de León (nevadas) y en las Rias Baixas (fenómenos costeros).

Especial ojo al martes, ya que se mantienen los avisos amarillos por nevadas en las mismas zonas que el lunes, y además se añade el aviso naranja (también por nieve) en la cuenca del Genil, en Guadix y en Baza. En estas zonas sí que habrá que mantener precauciones para evitar peligros.

Las temperaturas serán más bajas esta semana

No sólo hay que estar atentos a las precipitaciones y a la nieve. Las temperaturas van a experimentar una bajada a lo largo de estos días, recordando más a un tiempo propio del invierno que a la primavera.

Las temperaturas van a descender en el este y el oeste de la península a partir del lunes, sobre todo en el interior de Galicia. El martes se pueden registrar mínimas de un grado en Segovia y de 3 grados en zonas del norte de León, Navarra y Aragón.

Hay una excepción: en el arco mediterráneo se registrará un ligero aumento de las temperaturas este lunes, pero bajarán el martes, cuando se haya extendido la DANA.

¿Cuándo vuelve el buen tiempo?

Es la pregunta que muchos se repiten estos días. Aunque en las últimas semanas ha habido algunos momentos de sol y temperaturas agradables, las lluvias han sido protagonistas de lo que llevamos de 2026. Entre enero y febrero se ha triplicado el valor normal de precipitaciones en el centro y el sur peninsular.

Resulta complicado saber cómo va a ser el tiempo durante el resto de la semana, ya que dependerá de la evolución de la DANA. Parece que a partir del jueves las precipitaciones van a remitir en buena parte de la península, aunque podrían mantenerse en el norte.

Lo más recomendable es seguir los avisos de la Aemet, para así saber qué precauciones tomar en cada momento concreto.