Rescatan en Indonesia a la serpiente salvaje más larga del mundo

Durante años, el título de la serpiente más larga del mundo estuvo envuelto en historias difíciles de comprobar o relatos transmitidos de generación en generación. Muchos creían que el récord pertenecía a una pitón extraordinaria registrada décadas atrás, pero realmente faltaban pruebas concluyentes en plena vida silvestre. Sin embargo, el reciente hallazgo y rescate de un colosal ejemplar en Indonesia ha puesto fin a las especulaciones.

Desde una isla del sudeste asiático, una gigantesca pitón reticulada hembra, bautizada como Ibu Baron, “La Baronesa” en indonesio, ha reescrito esa historia. El animal ha sido reconocido por el Libro Guinness de los Récords como la serpiente salvaje más larga jamás medida, tras una verificación oficial y documentada que confirmó sus impresionantes dimensiones en plena vida silvestre.

El 18 de enero de 2026, un equipo liderado por el guía y manejador de serpientes Diaz Nugraha y el explorador y fotógrafo Radu Frentiu registró una longitud de 7,22 metros desde la cabeza hasta la punta de la cola, según recoge National Geographic. "Nunca había visto nada tan grande", dice Frentiu. La medición se realizó con una cinta que siguió las curvas naturales del cuerpo y quedó registrada en fotos y vídeo para garantizar la transparencia del proceso.

Un récord que busca proteger

El ejemplar fue descubierto por primera vez en la región de Maros, en la isla de Sulawesi, a finales de 2025. Tras el hallazgo, el conservacionista local Budi Purwanto compró al animal y lo ubicó en un refugio improvisado dentro de su propiedad con el fin de protegerlo, donde convive con otras serpientes rescatadas. Devolverla a su hábitat original sería peligroso, dado el desplome de presas grandes y la cercanía de poblaciones humanas en la zona.

En toda Indonesia, la pérdida de hábitat y la disminución de presas han acercado a las serpientes grandes a los humanos. Las pitones reticuladas no son venenosas, pero su tamaño y fuerza las convierten en depredadores letales capaces de matar ganado y, en raras ocasiones, incluso a personas. El miedo a los humanos suele ser fatal para las serpientes, que también son cazadas por su carne y objeto del comercio ilegal de fauna silvestre.

Las pitones reticuladas son una especie conocida por alcanzar las mayores longitudes entre serpientes, entre 3 y 6 metros normalmente, aunque han circulado relatos históricos de ejemplares aún mayores sin verificación fiable. En el caso de Ibu Baron, la documentación fotográfica y la medición en vida han permitido a Guinness validar la cifra y distinguirla de informes no confirmados del pasado.

Más allá de la cifra, este hallazgo abre un debate más amplio sobre la conservación de la fauna en Indonesia. Para quienes participaron en su rescate y medición, su tamaño no debería convertirla en un trofeo, sino en un símbolo. Mantenerla con vida y visible puede ayudar a cambiar la percepción sobre estos reptiles y demostrar que su valor no está en el miedo que despiertan ni en el comercio que generan, sino en su papel dentro del ecosistema.