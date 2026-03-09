Bolaños sigue en su intercambio de mensajes con el tirador turco Yusuf Dikeç

El cruce de mensajes entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el tirador turco Yusuf Dikeç, plata en los Juegos Olímpicos de París, ha ocupado la atención de tuiteros y medios de comunicación en un nuevo episodio de la hermandad que se ha generado entre ambas naciones en la última semana.

Todo comenzó con el tuitero Ramón López diciendo que "los turcos van a flipar" y publicando una imagen de Bolaños y otra de Dikeç comparando el parecido físico que tienen ambos.

Bolaños fue el primero en entrar al juego y compartió ese mensaje ironizando con que son dos personas diferentes: "Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería. Un abrazo fuerte a nuestros amigos turco".

"Creo que no lo creerán a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo", le contestó el deportista otomano en un mensaje que lleva más de 1,2 millones de reproducciones en la red social y 20.000 me gusta.

Sin embargo y cuando parecía que la conversación podía terminar ahí, Bolaños ha contestado a Dikeç con otro tuit: "Tengo pendiente ir a Estambul a devolver la visita que hizo el ministro de Justicia turco a Madrid para seguir reforzando los lazos entre España y Turquía".

Además, hasta ha publicado ese mismo mensaje en turco para estrechar lazos entre ambas naciones. "Allí nos vemos. O no y dejamos la duda…", ha dejado caer el ministro de de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El éxito de Dikeç en España

La popularidad de Dikeç se vio exponencialmente incrementada durante los últimos Juegos Olímpicos de París del año 2024, en los que ganó esa medalla de plata en la prueba de pistola 10 metros mixto junto con Şevval İlayda Tarhan.

No fue la medalla por lo que se hizo viral, si no por su estilo y sus complementos a la hora de ejecutar los disparos. Mientras muchos de sus rivales llevaban gafas de protección y con mirillas milimétricas, él disparó sin ningún artilugio extraño. De hecho, la imagen de él (y de su compañera) llevando las gafas de ver y con una mano en el bolsillo y solo la otra apuntando a pulso se hizo viral y dio la vuelta al mundo.