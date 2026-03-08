José Elías, empresario: "Mientras un abogado trabaja 17 horas al día, un electricista gana 600 euros por un remiendo"

El empresario y emprendedor José Elías en una de su numerosas entrevistas en pódcast.

Vuelve con fuerza el debate si estudiar carrera u oficio. El empresario José Elías parece tenerlo claro. Conocido por sus intervenciones sobre economía y emprendimiento, ha lanzado una reflexión sobre el futuro del empleo que está generando debate en redes sociales. En un vídeo difundido en el canal de TikTok Dinero en corto, el empresario compara la situación de dos profesiones muy distintas: abogados y electricistas.

"Si eres un abogado que curra muchas horas en un despacho, no vive mejor que un electricista". Así de rotundo se ha mostrado, no solo por horas empleadas en trabajar, sino incluso en sueldos, mucho más flexibles en el segundo caso.

"Mientras un abogado trabaja 17 horas al día, un electricista gana 600 euros por un remiendo, hace nueve horitas, y una está desayunando", afirma Elías, que utiliza el ejemplo para explicar cómo está cambiando el valor de algunas profesiones en el mercado laboral.

Su argumento se basa en una idea cada vez más extendida entre analistas y economistas: la inteligencia artificial puede transformar profundamente muchos trabajos cualificados, mientras que algunos oficios manuales seguirán siendo difíciles de sustituir.

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo



Este breve vídeo en TikTok se extiende a otras entrevistas a Elías donde sostiene que profesiones tradicionalmente muy valoradas, como el derecho, podrían enfrentarse a una fuerte competencia tecnológica en los próximos años.

Las herramientas basadas en inteligencia artificial ya son capaces de analizar contratos, redactar documentos legales o buscar jurisprudencia en segundos. Esto podría reducir la demanda de determinadas tareas jurídicas que hoy realizan abogados junior o asistentes legales.

En cambio, oficios técnicos como electricistas, fontaneros o instaladores siguen dependiendo en gran medida del trabajo manual y de la presencia física en el lugar donde se realiza la reparación. Según el empresario, esa diferencia puede provocar un cambio en el equilibrio del mercado laboral.

El valor creciente de los oficios técnicos



El ejemplo que plantea Elías refleja una tendencia que ya se observa en varios países europeos: la escasez de profesionales en oficios técnicos. Una escasez que se convierte en subida de precios y de ganancias: "Yo no conozco a ningún electricista que no tenga piso", asegura Elías.

En sectores como la electricidad, la fontanería o la climatización, muchas empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Esta falta de profesionales provoca que los precios de algunos servicios se disparen, especialmente en reparaciones urgentes.

En ese contexto, no es extraño que una intervención técnica puntual pueda alcanzar cifras elevadas, algo que el empresario resume con su comentario sobre los 600 euros por una reparación: "El fin de semana se hacen un remiendito por la mañana y se 'levantan' 600 'pavos'", lo expresa Elías en el canal tiktokero.

Un cambio en la percepción del éxito profesional



Durante décadas, muchas sociedades occidentales han impulsado la idea de que las carreras universitarias eran la vía principal para alcanzar estabilidad económica.

Sin embargo, el mercado laboral está cambiando. La digitalización, la automatización y la inteligencia artificial están transformando muchas profesiones que antes parecían seguras.

Mientras tanto, los oficios especializados están recuperando protagonismo, en parte porque requieren habilidades prácticas difíciles de automatizar.