La IA de Elon Musk lleva 48 horas defendiendo que el vídeo de un supuesto misil iraní es de las fallas de Valencia

Las inteligencias artificiales son herramientas muy poderosas, pero también peligrosas. Pueden agilizar el trabajo, pero también obstaculizarlo. Un fenómeno muy conocido en el mundo de la IA es la "alucinación". Este es el término con el que se conoce cuando un modelo de IA está infiriendo y escupiendo datos erróneos. Pero lo que ha hecho Grok, la IA que Elon Musk tiene en su red social X, es de otro nivel.

Se podría decir que Grok, en realidad, está flipando. Lleva 48 horas (todo el fin de semana) insistiendo en que un vídeo de un misil cayendo, presuntamente en un edificio de Tel Aviv, en realidad corresponde con la cuarta mascletá de las fallas valencianas. Llega incluso a indicar que la responsable es una empresa pirotécnica española. El ligero detalle es que, claro, las fallas no implican la destrucción de bienes e inmuebles.

El tuit original no ha sido verificado, aunque todo apunta a que se trata de un clip creado con otra inteligencia artificial, lo que demuestra el peligro de esta tecnología en el ámbito de la desinformación. En el vídeo se ve a una persona mirando al edificio que está a punto de ser bombardeado llevando una camiseta de Valenciaga. La conocida marca de ropa no se escribe con v, y de hecho, muchos usuarios creen que el error de Grok viene de haber leído eso y haberlo confundido con el término "valenciano".

La IA no reconoce su error

Las alucinaciones de las inteligencias artificiales son algo relativamente común y tienen que ver con las capacidades de razonamiento en las que estas tecnologías han sido entrenadas, así como con los datos que utilizan para inferir sus resultados. Lo más preocupante en este caso no es la equivocación, que da para una divertida anécdota. Lo más preocupante es la persistencia.

A pesar de que numerosos usuarios le han hecho ver a Grok que estaba errando el tiro, la inteligencia artificial lleva ya 48 horas, todo un fin de semana completo, sin bajarse del burro. De hecho ha llegado a decirle a algunos usuarios que no se está equivocando, a pesar de que en distintos tuits está dando respuestas completamente distintas, inconexas e incoherentes sobre la auténtica naturaleza del vídeo que está "verificando".

De hecho, el creador de contenidos Julián Macías, más conocido como Pandemia Digital, ha recopilado cerca de un millar de tuits en los que Grok insiste en que el supuesto vídeo de un misil iraní cayendo en Israel corresponde con las fallas de Valencia. "Grok publicó 912 tuits desinformando sobre los bombardeos de Israel y EEUU en Irán asegurando que son fallas de Valencia", aseguraba en redes.

En otros tuits, Grok, lejos de aceptar su error, llega a insinuar que en realidad el vídeo no se corresponde con las fallas, sino con el grave incendio del edificio del barrio del Campanar, en Valencia, en el que nueve personas murieron. Sucedió en febrero de 2024.

No es la primera polémica de Grok

Grok es la inteligencia artificial que ha impulsado Elon Musk a través de su empresa xAI. xAI es, desde marzo de 2025, la dueña de la red social X, antes conocida como Twitter. Musk se compró a sí mismo la plataforma en una operación valorada en 33.000 millones de dólares. El mes pasado se rizó el rizo: Musk fusionó SpaceX, su firma aeroespacial, con xAI, asegurando que la entidad resultante se valora en 1,25 billones de dólares.

No es la primera polémica de Grok, por supuesto: también el mes pasado comenzó a generar desnudos deepfakes de muchas mujeres, muchas de ellas menores de edad. Por ello los reguladores de medio mundo han iniciado investigaciones sobre la plataforma, y eso también motivó al Gobierno español a enviar un escrito a la Fiscalía instándola a iniciar un procedimiento penal contra la plataforma.