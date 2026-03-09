Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Los jóvenes que apoyan el Franquismo deberían leer atentamente lo que dice José María Pou de la extrema derecha
Virales
Virales

Ha concedido una entrevista en 'El Mundo' donde ha hablado de la España post Franco. 

Álvaro Palazón
José María Pou, en una imagen de archivo.GETTY

El actor José María Pou ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha hablado de cómo era la España de después de la dictadura de Francisco Franco y se ha pronunciado sobre si esperaba que la ultraderecha estuviese en España tan fuerte en pleno 2026. 

"Imposible, nunca pensé que volvería a ver algo así estando yo vivo. Sufrí el franquismo durante muchísimos años y viví esa explosión de libertad que nos hizo mejores a todos y di por hecho que habíamos aprendido como país y como sociedad", ha señalado. 

Y ha añadido: "Nunca hubiera podido imaginar esto que vivimos. Me horroriza absolutamente el auge de la extrema derecha. Sé que es un movimiento general en todo el mundo, pero en España me duele aún más porque pensé que, teniéndolo tan próximo en el tiempo, no olvidaríamos. 

Para José María Pou, gran actor de teatro, "el problema está en la falta de información y en la información deformada, que es peor, que han recibido las generaciones posteriores".

"Preguntas a la gente joven hoy en qué año murió Franco o qué pasó en la Guerra Civil española y muchos no saben contestarte"
José María Pou

"Preguntas a la gente joven hoy en qué año murió Franco o qué pasó en la Guerra Civil española y muchos no saben contestarte o te cuentan historias que han escuchado en redes y ni se acercan a la realidad que vivimos nosotros. Es muy triste", ha añadido después. 

El gran tabú de la Transición

Sobre si el problema de llegar a esta situación tiene que ver la comunicación y si, como pregunta el periodista Iñako Díaz Guerra, "el gran error de la Transición fue convertir la dictadura en tema tabú", Pou ha dicho que sí. 

"Si a la Transición se le puede acusar de algo negativo, cuyas consecuencias estamos padeciendo ahora y no nos dimos tiempo en su momento, es de haber sido demasiado poco radical. Fue demasiado benévola con los franquistas, pero en aquel momento los siete padres de la Constitución, Roca i Junyent, Solé Tura Peces-Barba y demás, tienen algunos franquistas como Fraga entre ellos", ha comentado. 

Y ha añadido: "Era un grupo de distintas ideologías y consideraron que lo mejor era sacrificar algunas medidas más radicales, especialmente una ruptura mucho más brutal y clara con la dictadura, en aras de la convivencia. Tenía sentido en su momento, pero con el tiempo ha acabado siendo un problema. Las generaciones siguientes han confundido, creo, dos palabras: perdonar con olvidar. Y no es lo mismo". 

