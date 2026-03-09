Isabel Coixet habla de la presencia de los 'influencers' en los festivales de cine: "No somos más bobos porque no entrenamos"

Tras los Goya, el Festival de Málaga ha vuelto a traer una polémica que cada vez genera más controversia: la presencia de influencers y creadores de contenido que nada tienen que ver con el cine en estos eventos.

Muchos actores y actrices, como Yolanda Ramos y Fiorella Faltoyano han contado que ellas han sido invitadas en contadas ocasiones a los Goya y, por el contrario, el patio de butacas y la alfombra roja está llena de influencers.

Una de las últimas en alzar la voz ha sido Norma Ruiz, que ha sido la que ha prendido la llama de las quejas en el festival de Málaga: "Yo sí pienso que es la fiesta del cine español y que lo que tiene que primar son los actores y actrices".

"Con todos mis respetos a todo el mundo, yo voy a un Balón de Oro y no doy un balón de oro a nadie. ¿Dónde están los actores y las actrices de este país? Porque es que no estaban. Yo no estaba, para empezar. He hecho cuatro películas este año, pero a mí no me han invitado", ha comentado.

Algunos de estos creadores de contenido, en entrevistas en la alfombra roja del festival, han llegado a decir, cuando les pedían que recomendasen cine español, que lo último que han visto es "la última de Ocho apellidos vascos".

También ha corrido por X la posición de la prestigiosa directora de cine Isabel Coixet, que este 2026 ha estrenado Tres adioses, y que se ha mostrado contraria a la presencia de influencers en estos lugares.

"Yo solo quiero decir una cosa, bueno dos: la presencia de las y los influencers en los festivales de cine, teatro, danza o arte sólo beneficia a las/los susodichos influencers. Ah y no somos más bobos porque no entrenamos. Un saludito", ha escrito la directora de cine en un storie de Instagram.