Carolyn Bessette-Kennedy, el icono de estilo de los noventa que lleva años inspirando a la generación Instagram
La figura de la publicista, marcada por su trágica muerte, vuelve a estar de actualidad tras el estreno de la serie 'Love Story'. 

Uxía Prieto
John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, en mayo de 1999
John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, en mayo de 1999Getty Images

Carolyn Bessette-Kennedy nunca ha dejado de ser un icono de estilo, pero con el estreno de Love Story (Disney+), la serie en la que Ryan Murphy cuenta la historia de amor entre ella y John F. Kennedy Jr., su nombre ha vuelto a acaparar titulares y muchas mujeres de la generación Z están redescubriendo su figura. 

Aunque no fueran conscientes, Carolyn Bessette es en gran parte responsable del auge de la estética minimalista de los noventa que ella popularizó y es complicado que sus imágenes no aparezcan en moodboards de inspiración old money

Bessette, que trabajaba como publicista para Calvin Klein, una de las marcas que popularizó las siluetas minimalistas, sobrias y elegantes, también es habitual de las publicaciones sobre 'cómo recrear el estilo de...' utilizando prendas similares o más económicas. 

Bessette, caminando por las calles de Nueva York
  Bessette, caminando por las calles de Nueva YorkLawrence Schwartzwald/Getty Images

A simple vista, las prendas que solía lucir Bessette podrían parecer sencillas, pero se trataba de piezas de buenísima calidad que la publicista combinaba a la perfección. 

Las claves de su estilo

El vestidor de Bessette podría ser lo que ahora se califica como armario cápsula, una serie de piezas fundamentales de fondo de armario sobre las que construir looks diferentes. ¿Cuáles no podían faltar en el suyo? Unos buenos vaqueros, una camisa blanca, zapatos destalonados, bolsos negros para llevar al hombro y jerséis también en color negro de buena calidad. 

Carolyn Bessette-Kennedy, junto a John F. Kennedy Jr.
  Carolyn Bessette-Kennedy, junto a John F. Kennedy Jr.Corbis/VCG via Getty Images

Además, los abrigos de corte recto y habitualmente largos eran para la publicista una prenda fundamental para coronar su look, aportando un extra de personalidad al conjunto después de combinarlo con otras piezas más sencillas. 

En cuanto a sus vestidos de fiesta, Bessette también seguía un patrón claro: por supuesto, minimalistas, y prácticamente siempre en color negro, destacando su larga melena rubia. En ocasiones, la mujer de John F. Kennedy Jr. completaba su look beauty con un labial rojo. 

Bessette, con un vestido negro midi
  Bessette, con un vestido negro midiGetty Images

¿Y los accesorios? Si algo es sinónimo del estilo de Carolyn Bessette son su gafas de sol ovaladas que actualmente plagan los looks de las influencers en Instagram y que llevan un par de años siendo tendencia. Además, la publicista solía utilizar una diadema rígida carey para retirar del rostro su melena, tanto suelta como recogida en un moño. 

Carolyn Bessette, con diadema y gafas de sol ovaladas
  Carolyn Bessette, con diadema y gafas de sol ovaladasSygma via Getty Images

Su vestido de novia de Narciso Rodríguez 

Además de sus fotografías caminando por la calle, Bessette también ha sido fuente de inspiración para miles de novias por su vestido de Narciso Rodríguez. Un diseño minimalista sin mangas, de corte al bies y sin ningún tipo de adorno, lentejuela, volumen o capa de tul. 

La publicista lo combinó con un sencillo velo colocado sobre un moño ligeramente despeinado y unos guantes semitransparentes. El vestido, que el diseñador regaló a la novia y cuyo coste se estimó en unos 40.000 dólares, fue un ruptura con otras novias de su estatus que apostaban por diseños más opulentos y excesivos. 

Uxía Prieto
