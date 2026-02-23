Drones de 600 dólares comprados en Temu contra un ejército de miles de millones: cómo las guerrillas colombianas han conquistado el aire

Un dron (UAV) equipado con una cámara sobrevuela la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de El Paso, Texas.

Los insurgentes colombianos estrenan un nuevo arma: un dron comprado en Temu. Según informa el diario estadounidense The New York Times, los soldados del ejercito de Colombia están acostumbrados a combatir los francotiradores y emboscadas de las guerrillas, sin embargo, ahora tienen que enfrentarse ante este nuevo adversario equipados con ganchos en forma de garra que transportan granadas. Estos insurgentes llevan décadas robando combustible de forma habitual.

Tal y como reza la publicación, en los últimos días los soldados colombianos han derribado hasta 50 de estos vehículos aéreos no tripulados. De hecho, fuentes de seguridad del país han informado al periódico estadounidense que han aparecido drones de gran tamaño, habitualmente usados para rociar pesticidas, que llevaban hasta cuatro granadas. El batallón no lo detectó a tiempo.

"Una tendencia preocupante"

Para los funcionarios de Seguridad anónimos, entrevistados por el medio de comunicación, se trata de una "tendencia preocupante". "El acceso barato a drones fácilmente modificables está trastornando la guerra de décadas del país contra los grupos insurgentes y poniendo al gobierno en ejecución".

Como otros países de América Latina, Colombia está bajo presión del presidente Trump para atacar a grupos como el ELN implicados en el narcotráfico o, de lo contrario, enfrentará castigos, incluyendo aranceles, sanciones e incluso intervención militar. De este modo, la rápida proliferación de drones armados cada vez más sofisticados entre los grupos insurgentes se ha convertido en un desafío formidable para el gobierno.

"Los narcotraficantes tienen la ventaja aérea", aseguró el presidente colombiano, Gustavo Petro, en un discurso a finales del pasado 2025, poco después de que estos dispositivos mataran a 58 soldados y policías e hirieran a otros 300 en el transcurso de unos meses. Los drones usados por grupos criminales armados pueden comprarse en sitios web como Temu.

Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia reconoció que los criminales habían comenzado a utilizar estas nuevas armas de forma "indiscriminada", causando más de 100 bajas entre policías y militares en 2025. Aun así, informó que su ejercito logró frustar la mayoría de los ataques con drones el año pasado, pero que sufrió el "equivalente a 333 ataques exitosos, causando enormes daños no solo a las fuerzas de seguridad sino también a la población civil".

Según el diario estadounidense, el Gobierno de Petro ha confirmado que gastará más de 1.600 millones de dólares en equipos antidrones describiendo la inversión como "sin precedentes" y como "la estrategia de defensa aérea más ambiciosa y audaz". El objetivo del gobierno es proteger lugares críticos en toda Colombia, incluyendo 13.000 colegios electorales que se utilizarán en las elecciones nacionales previstas para mayo