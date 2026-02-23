Preguntan a Belén Rueda por qué se ha idealizado la "España de los noventa": su respuesta tiene que ver mucho con la política   

La actriz Belén Rueda, ganadora de un Premio Goya a Mejor actriz revelación por Mar adentro, es una de las intérpretes más reconocidas de nuestro país. Este lunes ha concedido una entrevista a El Mundo, donde ha hecho un repaso a su trayectoria profesional.

A sus 60 años, la actriz madrileña ha recordado su paso por Los Serrano, la emblemática serie de Telecinco con la que cosechó un enorme éxito a principios de los años dos mil. De la ficción ha hablado en la entrevista, asegurando que se decían "unas barbaridades tremendas".

De aquella época, la de los años noventa y dos mil, Belén Rueda ha hablado largo y tendido, señalando las principales diferencias con el momento que vive España actualmente.

"En cuanto al mejor ambiente general, es cierto que existía, pero en parte era porque había determinadas instituciones, como el franquismo y la monarquía, de las que no se podía hablar", opina la actriz.

"Era un buen rollo ficticio"

Belén Rueda ha hecho un diagnóstico de las décadas más recientes, asegurando que como había ciertos temas "tabú" da lugar a que te quitaras "muchas discusiones". La actriz cree ahora "todo eso también se habla" y ha provocado "un enfrentamiento".

"Antes no necesitaban tirarse los trastos a la cabeza porque nadie les criticaba, pero cuando empezó a salir todo lo que ocurría por debajo y la gente empezó a exigir conocer la verdad y debatirla, se acabó la paz. Era un buen rollo ficticio", asegura la actriz.

La también presentadora de televisión cree que "está bien que no haya temas tabú en una sociedad" y considera que "lo que tenemos que hacer es aprender a discutir, no dejar de hacerlo".

"Un país tiene que evolucionar y siempre que hay un cambio, hay polémica. Lo estamos viendo con lo de que los adolescentes no tengan redes sociales, que creo es bueno para todos, y no es distinto a lo que sucedió cuando se empezó a limitar en serio el alcohol para coger el coche", concluye Belén Rueda.