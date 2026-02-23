Un hombre que sufrió la posguerra y el hambre desacredita a todos los que dicen que con Franco "se vivía mejor"

Un señor mayor cuenta su infancia durante la posguerra en el programa 'La tarde, aquí y ahora'

Entre las consecuencias que dejó los estragos de la Guerra Civil quizá la más dura fue la hambruna generalizada que padecieron miles de españoles. Uno de ellos visitó recientemente el programa de Juan y Medio en Canal Sur.

Un señor de edad avanzada relató en La tarde, aquí y ahora lo que vivió cuando era apenas un niño, durante los años conocidos como la posguerra. "Tú te crees que pedirle pan a mi madre o a mi padre... ¿Cómo se quedarían para decirme 'pues no tenemos, hijo mío?", contó este hombre a Juan y Medio.

"¿Vosotros os habéis comido la hierba natural que crecía, porque no podíais meteros en tierra que no fuera vuestra, la hierba de las veredas hervida?", le preguntó el presentador andaluz, incrédulo ante las respuestas de este hombre.

"Un pan de un kilo, pues había que ver lo que valía un jornal. Un jornal a lo mejor valía 15 o 20 pesetas, y el pan... tenías que echar jornal y medio para poder comprar un pan", insistió este hombre.

"Lo tienes que contar porque lo has pasado"

Con su testimonio, este señor pone de manifiesto las tremendas dificultadas a las que tuvieron que hacer frente las clases más desfavorecidas después de la Guerra Civil y la instauración del régimen franquista.

"Esto es malo contarlo, pero lo tienes que contar porque lo has pasado", lamentó este hombre. "Pero no es malo, es la realidad", le corrigió Juan y Medio, que siguió escuchando atento la historia de este hombre, que como tantas otras personas, tuvo que hacer frente al hambre extrema.

"Pero allí en el pueblo había ricos que tenían muchísimo trigo almacenado. Y muchas olivas", recordó este señor, que se quejó de que "otros" tuvieran que pasar hambre. Este y otros testimonios dan cuenta del sufrimiento y deja en evidencia a los que dicen que durante la dictadura franquista se "vivía mejor".

"Con Franco no se vivía mejor"

Ejemplos como los de este hombre desacredita a los nostálgicos del franquismo. Porque lejos de ser una cuestión residual creer que con Franco "se vivía mejor", lo cierto es que alrededor de un 19% de los jóvenes considera que es así.

"Es que me extraña que la gente piense que con Franco vivíamos mejor. Es que... Entre otras cosas, lo único que no había es ninguna libertad. Lo recuerdo perfectamente", manifestó este sábado una mujer en declaraciones a El HuffPost.