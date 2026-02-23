Entra en la cámara acorazada de un banco para vaciarla y acaba pidiendo que lo rescaten: 9 horas atrapado y detenido al salir

Nueve horas de trabajo para rescatar a un hombre que había ingresado al interior de una cámara acorazada para robar dinero. Según informa el diario italiano Milan Today, los hechos se han producido en la sucursal de un banco en Milán, al norte del país, la noche entre el 19 y 20 de febrero. Un equipo de bomberos y personal sanitario se presenció en el lugar.

Tal y como reza la publicación, la policía italiana recibió una llamada antes de las 21.00. El personal de seguridad de la sucursal bancaria notificó la presencia de un varón que trataba de forzar las cajas de seguridad. El detenido, de 24 años, había entrado a las oficinas durante el horario de apertura y había logrado llegar a las instalaciones de la caja fuerte.

No obstante, en el momento de la intervención, la zona era inaccesible porque las llaves se guardan en una caja fuerte con cerradura con temporizador, cuya activación está programada para las 08.00 de la mañana. Por ello, se requirió la intervención de los bomberos, que llegaron al autor de los hechos gracias a un vagón bomba y personal especializado en búsqueda y rescate.

Nueve horas para liberar al intruso

Según la información publicada en el medio de comunicación, durante la madrugada, los bomberos lograron forzar la caja fuerte que contenía las llaves de la cámara, sin embargo, la cerradura de la misma había sido dañada desde dentro. "Las operaciones de apertura duraron varias horas (unas 9) y solo fue posible liberar al intruso a las 6 de la mañana".

El joven fue liberado y "goza de buena salud", pero inmediatamente fue detenido y se enfrenta a un delito por intento de hurto agravado. Asimismo, la empresa de seguridad ha informado que el sistema de alarma funcionaba correctamente y que el personal responsable activó y contactó inmediatamente con el 112 para garantizar la seguridad de las mercancías almacenadas y "la seguridad del intruso durante el tiempo de estancia dentro de la estructura".