Por qué la manteca de karité tiene que formar parte de tu rutina 'beauty' esta primavera
Además de la piel del rostro y el cuerpo, las uñas y el cabello también pueden beneficiarse de sus propiedades hidratantes y nutritivas.
La manteca de karité se puede convertir esta primavera en un gesto esencial de belleza con vocación todoterreno para el cuidado de la piel del rostro y del cuerpo, de las uñas y del pelo.
Esta manteca procede de los frutos del conocido como árbol de mantequilla de los que se obtiene una grasilla que es utilizada desde hace miles de años por sus propiedades hidratantes y calmantes, y que hoy es recomendable para cuidar nuestra piel y prepararla para el verano en tres aspectos.
- Hidratación. Gracias a sus ácidos grasos es una fórmula especialmente indicada para pieles secas.
- Nutrición. Su alto contenido en vitaminas A y E protege frente a los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro.
- Regeneración y calmante. Gracias a su alto contenido en vitaminas la manteca de karité potencia la regeneración de la piel y alivia en caso de irritación o quemaduras solares.
Juan Manuel Mata, director científico de Saluvital, la marca de productos naturales destinados a la piel, ofrece cinco tips para cuidar estas zonas olvidadas y especialmente castigadas con su manteca de karité 100% natural y 100% procedente de la agricultura ecológica.
- Tratamiento para zonas secas: usa una pequeña cantidad en codos, rodillas y talones para suavizar y reparar la piel áspera.
- Bálsamo labial natural: aplica una fina capa sobre los labios para mantenerlos hidratados y evitar grietas.
- Calmante para irritaciones: es ideal para aliviar la piel después de la depilación, la exposición al sol o el contacto con el frío extremo.
- 4. Aliado contra las estrías: su uso regular en zonas propensas a estiramientos, como abdomen y muslos, ayuda a mejorar la elasticidad de la piel.
- 5. Protección para manos y uñas: masajea un poco de manteca en las manos y cutículas para mantenerlas suaves y protegidas.