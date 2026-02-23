Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Por qué la manteca de karité tiene que formar parte de tu rutina 'beauty' esta primavera
Moda y Belleza
Moda y Belleza

Por qué la manteca de karité tiene que formar parte de tu rutina 'beauty' esta primavera

Además de la piel del rostro y el cuerpo, las uñas y el cabello también pueden beneficiarse de sus propiedades hidratantes y nutritivas.

Mila Fernández
Mila Fernández
Mujer se aplica manteca de karité en el codo seco.
Mujer se aplica manteca de karité en el codo seco.Nemanja Saric

La manteca de karité se puede convertir esta primavera en un gesto esencial de belleza con vocación todoterreno para el cuidado de la piel del rostro y del cuerpo, de las uñas y del pelo.

Esta manteca procede de los frutos del conocido como árbol de mantequilla de los que se obtiene una grasilla que es utilizada desde hace miles de años por sus propiedades hidratantes y calmantes, y que hoy es recomendable para cuidar nuestra piel y prepararla para el verano en tres aspectos.

  • Hidratación. Gracias a sus ácidos grasos es una fórmula especialmente indicada para pieles secas.
  • Nutrición. Su alto contenido en vitaminas A y E protege frente a los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro.
  • Regeneración y calmante. Gracias a su alto contenido en vitaminas la manteca de karité potencia la regeneración de la piel y alivia en caso de irritación o quemaduras solares. 

Juan Manuel Mata, director científico de Saluvital, la marca de productos naturales destinados a la piel, ofrece cinco tips para cuidar estas zonas olvidadas y especialmente castigadas con su manteca de karité 100% natural y 100% procedente de la agricultura ecológica.

  •  Tratamiento para zonas secas: usa una pequeña cantidad en codos, rodillas y talones para suavizar y reparar la piel áspera.
  •  Bálsamo labial natural: aplica una fina capa sobre los labios para mantenerlos hidratados y evitar grietas.
  • Calmante para irritaciones: es ideal para aliviar la piel después de la depilación, la exposición al sol o el contacto con el frío extremo.
  • 4. Aliado contra las estrías: su uso regular en zonas propensas a estiramientos, como abdomen y muslos, ayuda a mejorar la elasticidad de la piel.
  • 5. Protección para manos y uñas: masajea un poco de manteca en las manos y cutículas para mantenerlas suaves y protegidas.

 

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO