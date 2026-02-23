Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un cliente trata de regatear 1,60 euros a un taxista con el argumento de que "no quiere monedas" y el conductor le da una respuesta insuperable
Virales
Virales

Un cliente trata de regatear 1,60 euros a un taxista con el argumento de que "no quiere monedas" y el conductor le da una respuesta insuperable 

"Cada vez tengo más claro que hay gente que, por lo que sea, se cree superior al resto".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La puerta de un taxi de Barcelona y el usuario de TIkTok @sketchyjd.
La puerta de un taxi de Barcelona y el usuario de TIkTok @sketchyjd.GETTY / TIKTOK @sketchyjd.

El usuario de TikTok @sketchyjd, que es taxista en Barcelona, ha contado una escena surrealista que ha tenido que vivir en el coche con un cliente.

"Cada vez tengo más claro que hay gente que, por lo que sea, se cree superior al resto. Con esta persona lo vais a entender, porque tengo cuatro anécdotas en una sola", empieza avisando a sus seguidores.

"Recojo a esta persona en el aeropuerto de Barcelona y me dice: 'Llévame a Plaza de la Universidad'. Perfecto, carretera y manta. En la autopista, ya de camino, ya me pregunta: 'Oye, ¿tienes wifi?'. No sé vosotros en vuestro taxi si tenéis, pero yo no", cuenta.

"Se molesta y ya va cruzado"

El mismo taxista señala que se le pasó por la cabeza, "como gesto de solidaridad y buena voluntad" dejarle sus datos": 'Digo venga va, comparto mis datos para que tú tengas wifi'. Pero lo que pasa es que estábamos en la autopista y lo que no voy a hacer es coger el móvil, conectarle los datos... porque eso puede generar un problema. Lo que pasa es que le digo que no y ya el tío se molesta y ya va cruzado todo el camino".

"Llegamos a Plaza de la Universidad y el taximétro marcaba 31,50 más es suplemento del aeropuerto que son 4,60. 36,10. Le digo: '¿En efectivo o tarjeta?'. Y dice: 'En efectivo'. Se queda mirando el taxímetro y dice: 'Uy, yo solo voy a pagar lo que pone aquí, el suplemento este no lo voy a pagar'. Y le digo: 'Mire, caballero, es que este suplemento lo paga todo el mundo por ir y venir del aeropuerto. Usted, también'", prosigue el taxista.

"Yo quiero papel"

Pero lo mejor (o lo peor) estaba por venir: "Se vuelve a molestar y me dice: '¿Puedo pagar con mi moneda de mi país?'. Pongamos que son dólares. No eran dólares, pero por hacer un ejemplo claro. Le digo: 'Claro, pues en vez de 36 me tiene que pagar 100 dólares. Dice: '¿Cómo que 100 dóalres? Eso es mucho más'. Digo: 'Claro, es que es por las molestias que me está generando ahora y por luego, que tendré que ir a cambiarlo yo porque aquí con dólares no puedo pagar".

"Al final rebusca en su cartera y saca 40 euros y me dice: 'Cóbrame 35'. Le digo: '¿35 por qué? Te voy a cobrar 36,10 y te voy a devolver 3,90'. Y me dice: 'Es que monedas no quiero, yo quiero papel'. Y le digo: 'Si quieres papel, tómate un klineex y déjame en paz porque te tendría que cobrar un suplemento por tonto porque estamos aquí en mitad de la Gran Vía, la gente esperando y esto no puede ser'.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales