Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bad Gyal, Dani Fernández, Ana Mena o Ángeles Toledano, entre las actuaciones de los premios Goya 2026
Cultura
Cultura

Bad Gyal, Dani Fernández, Ana Mena o Ángeles Toledano, entre las actuaciones de los premios Goya 2026

La presentadora, Rigoberta Bandini, también cantará a lo largo de la gala.

Marina Prats
Marina Prats
Bad Gyal y Dani Fernández, en dos imágenes de archivo.
Bad Gyal y Dani Fernández, en dos imágenes de archivo.Getty Images

Los premios Goya ultiman ya sus últimos detalles los detalles. La gala de la 40º edición de los galardones del cine español tendrá lugar este sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, una ciudad que llevaba 26 años sin vivir una entrega de estos premios.

La gala, que estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, comenzará a las 22h y a lo largo de ella se entregarán los 30 "cabezones" en cada una de las disciplinas técnicas e interpretativas para las que parten como favoritas Los domingos con 13 nominaciones y Sirat, con 11. También se entregarán el Goya de Honor al cineasta Gonzalo Suárez y el Goya Internacional a la actriz Susan Sarandon.

Como cada año, la gala también tendrá hueco para actuaciones y números musicales. De hecho, a lo largo de estos premios nos han dejado actuaciones recordadas, para bien o para mal, como ese rap de Resines o esa aplaudida versión de Me quedo contigo de Rosalía.

En esta ocasión, habrá actuaciones para todos los gustos y que irán desde los sones más urbanos de la mano de Bad Gyal, el electropop de La Casa Azul, el pop rock de Dani Fernández a la energía pop de Ana Mena y Belén Aguilera o el flamenco de Alba Molina y Ángeles Toledano.

También habrá ocasión para que la presentadora de la gala, Rigoberta Bandini, que ganó el Goya a Mejor Canción Original en 2024 por Yo solo quiero amor, tema para la película Te estoy amando locamente, y el año pasado actuó en la ceremonia versionando El amor de Massiel, actúe en la gala. 

Del éxito urbano de Bad Gyal a las raíces flamencas de Alba Molina

Bad Gyal se ha afianzado como una de las artistas más influyentes de la música urbana internacional. Su primer álbum, La Joia, marcó un punto de inflexión global, debutando con millones de streams y alcanzando el número 1 en ventas en España.

Belén Aguilera se ha consolidado como una de las voces más influyentes y vanguardistas del pop español. Alcanzó el top 10 de ventas en España con su primer álbum Como ves, no siempre he sido mía… (2019) y el segundo, Superpop (2021), logrando su primer disco de Oro en solitario gracias al éxito viral Antagonista, que acumuló más de 40 millones de reproducciones en streaming.

Dani Fernández es uno de los grandes referentes del pop-rock en España, destacando por la credibilidad de sus canciones y la fuerza de su directo. Con su tercer álbum La Jauría, ha logrado el premio Ondas a fenómeno musical y el galardón de la Academia de la Música a Mejor Álbum.

La Casa Azul es el proyecto de Guille Milkyway, uno de los nombres más singulares del pop español, capaz de llevar el bubblegum, el sunshine-pop y el europop al gran público sin perder su espíritu independiente. Ganador del Goya a Mejor Canción Original por Yo también en 2010, ha firmado himnos como La Revolución Sexual y ha producido y compuesto para artistas como Fangoria o Soleá Morente.

Ana Mena, cantante y actriz malagueña, es una de las artistas pop imprescindibles a nivel internacional. Ha triunfado en España e Italia gracias a hits como Las 12, Madrid City o Un clásico. Ha estado estrechamente vinculada con la interpretación participando desde mi joven en cintas como La piel que habito, de Pedro Almodóvar, y series como Vivo Cantando, y que continúa hoy en día en cintas como Ídolos, junto a Oscar Casas.

Alba Molina, nacida en el seno de la legendaria familia gitana de artistas de Triana, hija del dúo Lole y Manuel y nieta de la cantaora Antonia Rodríguez “La Negra” y el bailaor Juan Montoya, inició su carrera discográfica en 1998 con Despasito, producido por Manuel Molina y Alejandro Sanz, con el que obtuvo el Premio Artista Revelación en los Premios de la Música, ha formado parte del grupo Las Niñas y ha rendido a lo largo de su discografía homenaje a su legado familiar con Alba Molina canta a Lole y Manuel (2016) y el directo Nuevo Día (2023).

Ángeles Toledano es una de las voces más prometedoras del flamenco actual. Iniciada en el cante a los seis años de la mano de su abuelo, ha dedicado su vida a la formación y al escenario, participando en numerosos certámenes y compañías. En 2024 publicó su álbum debut, Sangre Sucia, que le valió una nominación al Latin Grammy.

Sin embargo, no se ha detallado ni el orden de estas actuaciones ni cuál de ellos acompañará a uno de los momentos más solemnes de la noche, como es el in memoriam, donde se recuerda a los fallecidos de la industria del cine español en el último año.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO