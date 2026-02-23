Bad Gyal, Dani Fernández, Ana Mena o Ángeles Toledano, entre las actuaciones de los premios Goya 2026

Los premios Goya ultiman ya sus últimos detalles los detalles. La gala de la 40º edición de los galardones del cine español tendrá lugar este sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, una ciudad que llevaba 26 años sin vivir una entrega de estos premios.

La gala, que estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, comenzará a las 22h y a lo largo de ella se entregarán los 30 "cabezones" en cada una de las disciplinas técnicas e interpretativas para las que parten como favoritas Los domingos con 13 nominaciones y Sirat, con 11. También se entregarán el Goya de Honor al cineasta Gonzalo Suárez y el Goya Internacional a la actriz Susan Sarandon.

Como cada año, la gala también tendrá hueco para actuaciones y números musicales. De hecho, a lo largo de estos premios nos han dejado actuaciones recordadas, para bien o para mal, como ese rap de Resines o esa aplaudida versión de Me quedo contigo de Rosalía.

En esta ocasión, habrá actuaciones para todos los gustos y que irán desde los sones más urbanos de la mano de Bad Gyal, el electropop de La Casa Azul, el pop rock de Dani Fernández a la energía pop de Ana Mena y Belén Aguilera o el flamenco de Alba Molina y Ángeles Toledano.

También habrá ocasión para que la presentadora de la gala, Rigoberta Bandini, que ganó el Goya a Mejor Canción Original en 2024 por Yo solo quiero amor, tema para la película Te estoy amando locamente, y el año pasado actuó en la ceremonia versionando El amor de Massiel, actúe en la gala.

Del éxito urbano de Bad Gyal a las raíces flamencas de Alba Molina

Bad Gyal se ha afianzado como una de las artistas más influyentes de la música urbana internacional. Su primer álbum, La Joia, marcó un punto de inflexión global, debutando con millones de streams y alcanzando el número 1 en ventas en España.

Belén Aguilera se ha consolidado como una de las voces más influyentes y vanguardistas del pop español. Alcanzó el top 10 de ventas en España con su primer álbum Como ves, no siempre he sido mía… (2019) y el segundo, Superpop (2021), logrando su primer disco de Oro en solitario gracias al éxito viral Antagonista, que acumuló más de 40 millones de reproducciones en streaming.

Dani Fernández es uno de los grandes referentes del pop-rock en España, destacando por la credibilidad de sus canciones y la fuerza de su directo. Con su tercer álbum La Jauría, ha logrado el premio Ondas a fenómeno musical y el galardón de la Academia de la Música a Mejor Álbum.

La Casa Azul es el proyecto de Guille Milkyway, uno de los nombres más singulares del pop español, capaz de llevar el bubblegum, el sunshine-pop y el europop al gran público sin perder su espíritu independiente. Ganador del Goya a Mejor Canción Original por Yo también en 2010, ha firmado himnos como La Revolución Sexual y ha producido y compuesto para artistas como Fangoria o Soleá Morente.

Ana Mena, cantante y actriz malagueña, es una de las artistas pop imprescindibles a nivel internacional. Ha triunfado en España e Italia gracias a hits como Las 12, Madrid City o Un clásico. Ha estado estrechamente vinculada con la interpretación participando desde mi joven en cintas como La piel que habito, de Pedro Almodóvar, y series como Vivo Cantando, y que continúa hoy en día en cintas como Ídolos, junto a Oscar Casas.

Alba Molina, nacida en el seno de la legendaria familia gitana de artistas de Triana, hija del dúo Lole y Manuel y nieta de la cantaora Antonia Rodríguez “La Negra” y el bailaor Juan Montoya, inició su carrera discográfica en 1998 con Despasito, producido por Manuel Molina y Alejandro Sanz, con el que obtuvo el Premio Artista Revelación en los Premios de la Música, ha formado parte del grupo Las Niñas y ha rendido a lo largo de su discografía homenaje a su legado familiar con Alba Molina canta a Lole y Manuel (2016) y el directo Nuevo Día (2023).

Ángeles Toledano es una de las voces más prometedoras del flamenco actual. Iniciada en el cante a los seis años de la mano de su abuelo, ha dedicado su vida a la formación y al escenario, participando en numerosos certámenes y compañías. En 2024 publicó su álbum debut, Sangre Sucia, que le valió una nominación al Latin Grammy.

Sin embargo, no se ha detallado ni el orden de estas actuaciones ni cuál de ellos acompañará a uno de los momentos más solemnes de la noche, como es el in memoriam, donde se recuerda a los fallecidos de la industria del cine español en el último año.