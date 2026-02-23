Confirmado por la OCU: el 75% de los españoles compra productos de segunda mano

Imagen de archivo de una mujer haciendo fotografías a los productos que quiere vender en el mercado de segunda mano.

Siete de cada diez españoles de entre 18 y 64 años han comprado en los últimos doce meses un producto de segunda mano, y un 15 % siete o más, y la media de gasto que tienen al año por comprar de esta formar es de 167 euros.

Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre las compras de segunda mano, que permiten ahorrar, según se estima, un 21% del precio anunciado.

Cerca de un 41% de los españoles ha vendido el año pasado algún producto usado, y los que las hacen han podido ingresar una media de 137 euros.

Las operaciones de compraventa principalmente se han dado a través de plataformas especializadas, y en la mayoría de los casos a un particular con el que se ha contactado mediante una web o plataforma tipo Vinted o Wallapop (69 %).

Cómo se paga y qué se compra

No obstante, más de la mitad de los usuarios prefiere luego recoger el producto en mano, sobre todo si no es demasiado voluminoso y se vende en el mismo municipio. Por eso, la mayor parte de los pagos se hacen en efectivo o mediante aplicaciones como Bizum, Pay Pal o similares.

Tres son los productos que lideran las búsquedas: ropa, calzado y accesorios (48%), libros, películas y música (46%) y muebles y decoración (44%). Le siguen los juguetes (32%) y los artículos relacionados con el deporte (28%).

Cuando esas búsquedas se materializan en compras, la satisfacción suele ser muy alta, según la encuesta, ya que solo un 5% de los usuarios admite que ha tenido algún problema, y el más habitual es haber recibido un producto en peor estado del anunciado o que no funcionaba correctamente.

Para esos casos, OCU recuerda que en productos de segunda mano también existe el derecho a la garantía: seis meses por defectos ocultos si se compra a un particular y un año como mínimo si es a un profesional.