Marc Saxer, experto en geopolítica: "Europa estará en posición de gran debilidad los próximos 10 o 20 años"

Europa mira con verdadero escepticismo los últimos pasos de Estados Unidos en el orden mundial. Según Marc Saxer, vivimos en un mundo de lobos, en el que "prevalece el más fuerte". En una conversación con el diario alemán Taz, habla de la dependecia de Bruselas con Washington. La UE, dice, está compuesta por tratados y derecho, un orden "muy vulnerable" en un entorno que a día de hoy, funciona de una forma muy distinta.

"Tendremos un orden mundial multipolar en el que China y Estados Unidos serán los polos y Rusia otra gran potencia", explica en sus declaraciones elexperto en geopolítica. "En un orden mundial así, no se debe estar en desacuerdo con las tres potencias al mismo tiempo". Pero en Europa, en la actualidad es así.

Para él, Europa debe equilibrar su relación con las grandes potencias, "idealmente incluso enfrentarlas entre sí". Actualmente, asegura, así son las relaciones desde Bruselas:

Rusia , una amenaza existencial.

, una amenaza existencial. China , un competidor y un rival sistémico.

, un competidor y un rival sistémico. Estados Unidos, un garante indispensable de la seguridad.

"Europa está actualmente en un agarre de pinza entre Rusia y Estados Unidos, entre Putin y Trump", explica el experto. De hecho, insiste en que no podremos "escapar" de la dependencia estadounidense si al mismo tiempo libramos "una guerra interminable" contra Rusia. Europa necesita "equilibrio".

"Europa no tiene los medios para independizarse de EEUU"

Para el experto, la UE es una entidad "frágil a la defensiva" y, economomicamente, "está en enormes dificultades". Además, "no tiene los medios de defensa para independizarse de Estados Unidos". "Estaremos en una posición de gran vulnerabilidad y debilidad durante los próximos 10 a 20 años".

Durante este tiempo, dice, es importante mantenerse al margen de los grandes conflictos internacionales entre las grandes potencias "tanto como sea posible". "Europa tendrá que limitarse a la defensa territorial de su propio continente y a la estabilización política del arco de crisis desde Europa del Este hasta Oriente Medio y el Sahel", insiste Saxer. "Debe intentar volverse estratégicamente autónoma a medio plazo", agrega.

Para él, existen algunos puntos en los que trabajar a largo plazo. El primero, que todas las partes de Europa, de norte a sur y de este a oeste, puedan desarrollarse económicamente. El segundo, reforzar la política exterior y de seguridad y fortalecer las capacidades europeas de la OTAN. Y, por último, anticipar las políticas del BCE y considerar posibles escenarios de convulsión internacional.