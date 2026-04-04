Un psicólogo del comportamiento explica por qué los que apilan ropa en la silla antes de irse a dormir son más creativos y optimistas que los que lo guardan todo

Establecer una rutina clara y concisa tiene una connotación positiva en nuestra sociedad. El orden siempre se ha percibido como una cualidad; muchas personas lo asocian con conceptos tales como la claridad y lucidez. E incluso hay quienes aseguran que la organización tiene directa correlación en el estado mental y emocional de cada individuo.

Por otro lado, el desorden es considerado socialmente como un defecto. La gente lo suele vincular con aspectos negativos de toda índole, sobre todo, el estrés, la ansiedad, la improductividad, entre otros. No obstante, desde el campo de la psicología comportamental se han identificado rasgos virtuosos provenientes de hábitos comúnmente percibidos como desorganizados.

Apilar ropa en una silla: más allá de una simple costumbre

Al llegar a casa agotados después de una larga jornada de estudio o trabajo, es muy usual que el cerebro de las personas priorice el descanso sobre otras tareas como, por ejemplo, ordenar. Por ende, mucha gente prefiere acumular todo tipo de objetos y prendas en un espacio de fácil alcance; casi siempre es una silla del cuarto o sala de estar.

La interacción entre el orden y la rutina puede revelar mucho sobre una persona. De hecho, un artículo publicado por el medio teutón Mannheim 24 expresa que los psicólogos del comportamiento identificaron que quienes apilan ropa en una silla tienden a ser más creativos y optimistas. “Este hábito puede ser, por lo tanto, una expresión de confianza en las propias capacidades, y no solo un defecto”, puntualiza el diario alemán.

El mismo medio apunta que las personas que encuentran un sistema de orden que se adapte a su forma de ser resultan beneficiadas. "Soluciones sencillas como un tendedero abierto o cestas especiales permiten estructurar la vida cotidiana de forma práctica sin limitar la espontaneidad”, agrega.

“Apilar ropa representa más que simple desorden. Muestra la creatividad, la flexibilidad y el optimismo con que gestionamos nuestro espacio y nuestras rutinas. Quienes aceptan su propia personalidad y se dejan llevar por su ritmo natural pueden convertir pequeños hábitos en verdaderas fortalezas y, por lo tanto, aumentar su bienestar”, concluye.