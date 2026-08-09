¡El miércoles hay un eclipse! ¡Me acabo de enterar! No, no se crean que he pasado los últimos meses en una cueva submarina para estudiar los efectos del aislamiento social sobre la intención de voto. Lo que pasa es que escribo esta columna en abril de 2024 y la prensa lo está empezando a comentar. Saber, se sabía desde finales del siglo XIX, cuando un pavo llamado Oppolzer publicó la lista de eclipses que ocurrirían en los siguientes dos siglos. La NASA acaba de colgar en su web los eclipses que nos esperan hasta el año 3000. Y me pareció maravillosa la idea de escribir una columna de actualidad dos años y pico antes del suceso en cuestión, que no se publicará hasta el 9 de agosto del 2026, para mostrar la diferencia entre el azar y la necesidad, entre la mecánica celeste y la dinámica humana.

Fíjense, les puedo garantizar con más de dos años de antelación que este miércoles 12 de agosto a las ocho de la tarde va a ocurrir sobre España un eclipse total de sol, pero no sé ni remotamente en qué va a terminar el caso de corrupción que acaba de saltar contra un tal Koldo, colaborador de Ábalos. Podemos fiarnos de las esferas supraterrenas, pero no de las infraterrenas. Debido a no conocer la diferencia entre azar y necesidad, hay gente segura de que la conducta futura de Zapatero es predecible a partir de su conducta anterior. Yo no lo tengo tan claro, y por eso no garantizo nada hoy, en 2024, sobre la situación en la que estará ZP el día del eclipse. La luna y el sol pertenecen al reino del determinismo, las presidentas de la Comunidad de Madrid, al de la libertad, vino a decir Carl Gustav Carus.

El eclipse que ocurrirá dentro de dos años, digo, dentro de tres días, es el mejor argumento contra la posmodernidad y la Teoría Crítica de la Ciencia. Una vez más, Tales de Mileto vence a Jason Arday. La venganza es un plato que se come frío, y esta columna va a pasarse casi treinta meses enfriándose bajo el ventilador del disco duro antes de ser enviada al editor, consumando así la venganza de un materialista. En nuestra sociedad posmoderna se recomienda usar gafas homologadas para mirar de frente una certeza indiscutible. Brilla demasiado. En caso contrario, sin la protección adecuada, la visión del mundo que tengan el neoliberal o el progre puede quedar severamente dañadas. Si se quema tu ideología, ésta no vuelve a recuperarse del todo, y queda arrugada y decolorida para siempre.

Hay una diferencia entre las subidas a los montes que organiza la Iglesia Adventista del Sexto Día por la Tarde para asistir al Gran Arrebatamiento, y las subidas a los montes de la ciudadanía cuando los astrónomos le informan de que la luna lunera, con su polisón de nardos, va a interponerse entre el sol y ellos. La diferencia es que el rapto nunca ocurre, y el eclipse ocurre siempre. Esto bastaría para recomendar el estudio del Sistema Solar antes que el del Apocalipsis. Tensados entre causas y azares, creemos voluntarista lo que está férreamente determinado, y controlable lo que pertenece al reino del caos. Pónganse las gafas filosóficas para contemplar el eclipse este miércoles. Yo, como soy previsor, las voy a pillar esta tarde, aunque me falten todavía dos años y medio.