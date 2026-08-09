Sandra recorre España en una furgoneta de 2012 y desmonta el postureo vacacional de agosto: "No queda tan bien decir 'me he ido a Galicia' como 'me he ido a Bali'"

En pleno mes de agosto, los muros de las redes sociales se inundan de fotos de playas paradisíacas, templos lejanos y atardeceres en destinos exóticos. Una puesta en escena constante que ha terminado por convertir las vacaciones en una especie de escaparate donde el valor de un viaje parece medirse en función de la distancia recorrida o lo 'fotogénico' del lugar.

Frente a esta inercia de comparaciones y postureo digital, Sandra, una creadora de contenido española que recorre el país a bordo de una furgoneta adaptada de 2012, ha querido lanzar una reflexión para desmontar la presión social que generan las plataformas digitales en la época estival.

"No queda tan bien decir 'me he ido a Galicia' como 'me he ido a Bali'", resume la joven en un vídeo publicado en su canal de YouTube, señalando cómo los algoritmos y las tendencias han devaluado la percepción del turismo nacional o de proximidad.

El valor de la aventura sin cruzar el charco

Para la camper, la búsqueda de experiencias auténticas no requiere acumular horas de avión ni gastar fortunas en la otra punta del planeta. "No hacemos turismo en nuestro propio territorio, en nuestras propias ciudades, pueblos", lamenta, haciendo un llamamiento a redescubrir la riqueza cultural y natural que ofrece el entorno cercano.

No hace falta hacerte un gran viaje a la otra punta del mundo para disfrutar de viajar y disfrutar de vivir aventuras", defiende Sandra, recordando que el nivel de disfrute de una escapada no depende de la exoticidad del destino en la pantalla.

Reivindicar el verano en el pueblo

La creadora de contenido apunta directamente al sentimiento de culpa o inferioridad que internet suele provocar durante estas fechas en quienes optan por planes tradicionales o más sencillos.

"Cuando estás mirando redes sociales y ves que toda la gente que sigues se está yendo a sitios increíbles a pasar el agosto y tú te has ido a tu pueblo, parece que nos sentimos mal por vivir esa experiencia cuando me parece una cosa preciosa irte a tu pueblo de vacaciones", concluye.