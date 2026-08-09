Compran el libro, lo despiezan página a página, lo escanean y lo destruyen: así alimenta sus modelos la industria de la IA, según una investigación

Las gigantes empresas de la Inteligencia Artificial (IA) están intentando mejorar sus modelos utilizando literatura escrita por humanos, como bien sabemos, pero un informe ha revelado que millones de libros usados se adquieren a través de intermediarios y después se destruyen. Se centran principalmente en libros publicados antes de 2022, ya que es más probable que contengan textos originales e inalterados y, por lo tanto, no se han contaminado de los datos basura que produce a menudo la IA, según ha publicado 404 media.

Anthropic, la empresa detrás de Claude, supuestamente compraba libros usados a través de la tienda de libros usados Better World Books, los evaluaba y luego los destruía. Según los informes, los empleados desarmaban los libros página por página y luego las colocaban en un escáner de alta velocidad. De acuerdo con el informe, la destrucción de los libros era, por lo tanto, un método eficiente y rentable para la empresa. Sin embargo, se dice que el proceso costó varios millones de euros.

Además, según ha publicado Ars Technica, Anthropic está destruyendo los libros para aprovechar un vacío legal en Estados Unidos. Este vacío se basa en el derecho de tanteo, que permite al comprador disponer de su compra como mejor le parezca sin que el titular de los derechos de autor pueda intervenir. Al parecer, otras empresas también utilizan esta práctica, pero el elevado número de casos que involucran a Anthropic es digno de mención.

En enero de este año, The Washington Post informó sobre el plan secreto "Proyecto Panamá", que, según contaba este medio, iniciaron ejecutivos de Anthropic a principios de 2024. El objetivo, según un documento de planificación citado por el WSJ, era "destruir todos los libros del mundo". Este documento formaba parte de un caso judicial en el que numerosos autores y artistas fueron demandados por infracción de derechos de autor.

Además, según el estudio, la base de datos en línea ISBNdb ha reajustado su modelo de negocio para reflejar esta tendencia. La plataforma, que supuestamente cuenta con más de 111 millones de libros catalogados, ahora ofrece a las empresas de IA servicios especializados para la compra de libros al por mayor. Según una investigación de 404 Media, los pedidos pueden alcanzar hasta un millón de libros, y el precio, al parecer, juega un papel secundario. De hecho, un librero profesional aseguró que las ventas semanales han aumentado de unos 20 a cientos de libros desde abril de este año.