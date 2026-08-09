Un francés explica por qué sigue prefiriendo España a pesar de pagar más impuestos: "Tiene un impacto enorme en tu mentalidad"

El comunicador francés Anthony Bourbon ha mantenido una conversación con un compatriota en un programa de televisión en la que este le explica por qué prefiere seguir viviendo en España a pesar de pagar muchos más impuestos.

Para el francés, la cuestión trasciende más allá del dinero. Es la calidad de vida y la mentalidad de la sociedad española lo que le hace elegir sí o sí España por encima incluso de su propio país.

"En España pago cientos de miles de euros más en impuestos que en Francia y, a pesar de eso, ves que la gente está muy relajada y que no es envidiosa", ha expresado al principio del vídeo publicado en TikTok como extracto de la entrevista televisiva.

Un impacto "enorme" en la mentalidad"

Para el francés, vivir en España tiene un impacto "enorme" en la mentalidad de las personas. "El fin de semana, voy a la playa, hago castillos de arena, vuelvo a la oficina el lunes y estoy relajado", ha revelado.

Sin embargo, ha reconocido que no sería lo mismo en Francia: "Como en la terraza de un café con un coche de policía sonando cada cinco minutos y con la angustia de coger el teléfono del bolsillo y no de la mesa".

Para el francés, España te da una mentalidad en la que realmente "te reinicias" cada fin de semana y eso es precisamente lo que considera "un verdadero lujo". En cuanto a las reacciones, varios franceses están de acuerdo y han añadido otros factores clave: "Todos los problemas de salud, médicos, operaciones... Todo es 'gratuito' gracias a tus impuestos y a los míos".

"En España el ambiente es otra cosa. ¡Se vive la vida!", expresa otra usuaria francesa. "Además, en general, las cargas salariales son más bajas; España es realmente genial", responde otro francés que ha vivido en España.