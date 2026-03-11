Alba Carrillo da la respuesta más sonada a Sarah Santaolalla tras anunciar que deja 'En Boca de Todos'

La modelo Alba Carrillo le ha dedicado un sonado mensaje a la analista política Sarah Santaolalla en Instagram después de que ésta emitiese un comunicado para anunciar que deja de colaborar en el programa de Cuatro En Boca de Todos, presentado por Nacho Abad, tras lo que vivió en directo.

"Yo dejé de ver ese programa y Código 10, que me gustava, porque son unos tendenciosos! Defraudan" ha escrito Carrillo en un mensaje que rápidamente ha superado los 1.500 'me gusta'.

En ese comunicado, Santaolalla explicaba que deja el programa "después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas".

"Situaciones machistas, negacionistas e inhumanas"

"He decidido poner fin a mi trabajo en el programa En Boca de Todos. Después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas. En ese espacio me han acusado de ser desde 'concubina' hasta una 'falsa víctima' o de 'enseñar mis COCOS'", ha denunciado en un comunicado.

Todo ello después de que la analista política abandonase en directo el plató del programa tras una discusión con Antonio Naranjo, que acusó veladamente a Santaollala de fingir la supuesta agresión de Vito Quiles y afirmó que todo responde a un montaje del Gobierno para "consolidar un relato de que en España es todo ultraderecha, violencia y máquina del fango".

La acusación de Antonio Naranjo

"Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto", le ha dicho el tertuliano en tono sarcástico. "Hasta que el informe médico así lo pida", ha respondido Santaolalla.

"No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", ha continuado Antonio Naranjo, haciéndose eco de la decisión del ministro de Interior de asignarle protección oficial a la joven analista.

Sarah Santaolalla se ha defendido asegurando que este asunto "es una situación privada". "Yo no vengo a hablar de mí, no vengo a esto, eh. Yo no hablo de la vida de los demás y yo no he visto esa noticia", ha asegurado la periodista.

"Un lugar donde se desprecia a las víctimas"

En su comunicado, la analista señala: "Creo que no puedo estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se nos humilla y se defiende a los agresores. No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales".

"Es incompatible con todo lo que creo, defiendo y respeto. Por todo ello, se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para que se acaben también las emboscadas", añade.