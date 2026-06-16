Garamendi carga contra las "deficiencias" de la Seguridad Social y pide que asuma el pago "íntegro" de los primeros 15 días de baja laboral

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reclamado este martes que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes para amortiguar los costes asociados al "deficiente funcionamiento" de los servicios públicos.

Garamendi ha enmarcado esta reclamación ante el aumento del absentismo laboral que, según los datos analizados durante la jornada, afecta diariamente a 1,4 millones de trabajadores, de los que cerca de un millón están en situación de incapacidad temporal.

Durante la clausura de una jornada sobre absentismo organizada por la patronal, Garamendi ha defendido la necesidad de adoptar medidas para corregir el incremento de las bajas laborales y ha advertido de que se trata de un "problema sanitario con derivadas sociales y económicas" que afecta al conjunto de la sociedad.

En este sentido, ha señalado que, "mientras no se adopten otras reformas", la Seguridad Social debería asumir el pago de la cotización y la prestación por incapacidad temporal que actualmente abonan las empresas entre los días 4 y 15 de baja. Según ha indicado, cerca del 69% de los procesos de incapacidad temporal duran menos de 15 días.

En este punto, ha explicado que el objetivo de la patronal es hacer un llamamiento sobre un problema que afecta tanto a trabajadores como a empresas y ha mostrado su disposición a abordar la cuestión tanto con el Gobierno como con los sindicatos.

Reforzar los recursos sanitarios

Garamendi ha cifrado en unos 33.000 millones de euros el coste asociado al absentismo, de los que alrededor de 17.000 millones recaen sobre las empresas. En este sentido, ha señalado que este "esfuerzo económico gigantesco" no se ha traducido en una mejora de la salud de los trabajadores ni en una mayor eficiencia del sistema.

Asimismo, ha reclamado reforzar los recursos sanitarios con más profesionales de la salud e inspectores médicos, tanto en los servicios públicos de salud como en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El presidente de CEOE también ha defendido potenciar las competencias de las mutuas y adelantar los controles médicos de los trabajadores en situación de baja. En concreto, ha propuesto incorporar revisiones obligatorias a los tres, seis y nueve meses de duración de los procesos de incapacidad temporal, frente al sistema actual, en el que los controles más exhaustivos comienzan a partir de los 365 días.

Además, ha planteado que la inspección médica supervise aquellos procesos cuya duración supere la frecuencia habitual, con independencia del origen o de la patología que motive la baja.

Los contratos de sustitución, exentos de cotización

Junto a ello, ha pedido exonerar a las empresas de la cotización por contingencias comunes en los procesos de incapacidad temporal que superen los 365 días y establecer una exoneración del 100% de las cotizaciones empresariales en los contratos de sustitución formalizados para cubrir a trabajadores de baja. Garamendi también ha defendido que estas medidas se extiendan también a los trabajadores autónomos.

"No estamos ante un problema coyuntural, sino ante un desafío estructural que exige respuestas estructurales", ha dejado claro, al tiempo que ha confiado en el valor del "diálogo social real" para encontrar soluciones.

Salud mental en jóvenes

Por último, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado que se eche la culpa a los jóvenes del aumento de las bajas médicas por problemas de salud mental, ya que se trata de un problema "muy serio" que "hay que cuidar".

"Hay una realidad de la salud mental que está ahí, que es mundial, que viene en muchos casos también del efecto covid, también en la propia infancia, y que tenemos que resolver la sociedad en su conjunto", ha dicho Garamendi.

De esta forma, Garamendi se ha desvinculado de las palabras del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que había afirmado que los jóvenes "son unos memos" con un problema de "fortaleza mental" que piden bajas al médico "porque les ha dejado la novia". Garamendi lo ha considerado una "subida de tono" puntual por parte de un representante empresarial que no responde a la posición de la CEOE.