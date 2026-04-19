Yolanda Díaz anuncia que dejará el Congreso en 2027: "No voy a ir en ninguna lista; categóricamente no"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el foro European Pulse Forum.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha confirmado que no volverá a presentarse al Congreso de los Diputados cuando termine la actual legislatura. "No voy a ir en ninguna lista; categóricamente no", ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER Galicia, en la que también ha insistido en que el Ejecutivo agotará el mandato hasta 2027.

La ministra de Trabajo y Economía Social ha explicado que se trata de una decisión meditada desde hace tiempo y que responde a una convicción personal: "La política tiene que ser una estación de paso". Aun así, ha dejado claro que seguirá vinculada a su espacio político y trabajando por el proyecto progresista.

"Quiero tiempo para mi vida privada"

Díaz ha señalado que, tras el final de la legislatura, iniciará una nueva etapa, en la que priorizará su vida personal. La reciente muerte de su padre ha influido en esta decisión, según ha explicado, y ha reconocido que quiere dedicar más tiempo a su familia y a su hija.

"No voy a estar en las listas, pero voy a seguir contribuyendo al bien común", ha afirmado, dejando la puerta abierta a seguir activa en política, aunque fuera de primera línea institucional.

También ha sido preguntada por un posible regreso a Galicia, algo que no descarta. "Nunca me fui de Galicia", ha dicho, aunque ha insistido en que ahora su foco está en completar la legislatura y en las reformas en marcha desde su ministerio.

Mensaje de continuidad y confianza electoral

La vicepresidenta ha querido lanzar un mensaje de estabilidad: el Gobierno, ha asegurado, agotará la legislatura "sin ninguna duda". Además, se ha mostrado optimista de cara a las próximas elecciones generales, defendiendo que el bloque progresista volverá a ganar.

En ese contexto, ha apelado a la unidad de la izquierda. "Pongamos el acento en lo que nos une", ha reclamado, restando importancia a los nombres propios y defendiendo la construcción de una herramienta política que "dé esperanza".

Sus palabras llegan en plena reorganización del espacio progresista, con la coalición que integra IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar ya en precampaña para las elecciones andaluzas.

Críticas al PP y a su relación con Vox

Díaz también ha cargado contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de estar condicionado por Vox.

Según la ministra, el PP se ha convertido en "un granero de votos para Vox" y ha criticado decisiones recientes como el bloqueo en materia de acogida de menores. A su juicio, Feijóo está "secuestrado" políticamente y no tiene el control real del partido.

Advertencia a la Xunta por las bajas laborales

En clave autonómica, Díaz ha advertido de que el Gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional si la Xunta de Galicia sigue adelante con su plan para crear unidades de control de bajas laborales.

La ministra sostiene que se trata de una competencia exclusiva del Estado y ha avisado de que, si el Ejecutivo gallego invade ese ámbito, actuarán para "defender los derechos de los trabajadores".