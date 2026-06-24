La UDEF afirma que Zapatero cobró 200.000 euros por ejercer "influencia" ante el Gobierno de Bolivia para favorecer "a un grupo empresarial peruano"

Tras un primer análisis realizado en los dispositivos telefónicos intervenidos a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, la UDEF ha detectado conversaciones "de las que se desprendería el ejercicio de influencias" por parte del expresidente del Gobierno ante "autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia" y "a favor del denominado Grupo Gloria, un grupo empresarial peruano asentado en distintos países de Sudamérica", según un informe al que ha tenido acceso El HuffPost.

Según la Policía Nacional, y como compensación ante esta intermediación, Zapatero "habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research", que se habría pagado mediante tres transferencias realizadas entre los años 2025 y 2025.

Aunque la UDEF ha comprobado que el dinero "obedece al pago de lo acordado en un único contrato de prestación de servicios de asesoría" entre Zapatero y Focus Social Research, "a tenor de las conversaciones observadas" en los teléfonos de María Gertrudis Alcázar, los 200.000 euros "no guardan relación" con esta empresa, "cuyo objeto social estaría orientado al marketing y que habría sido empleada como sociedad interpuesta".

Tras las pesquisas realizadas, la UDEF concluye que detrás de estos pagos estaría en realidad el "conglomerado empresarial de origen peruano denominado Grupo Gloria", que habría pagado a Zapatero para que tratara de "mediar" o "influir" en favor del grupo "en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia" (una de sus empresas, SOBOCE, había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares por competencia desleal). Para lograrlo, el expresidente del Gobierno "se habría reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia, como son el propio presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado".

Estos encuentros "se materializaron" en septiembre de 2024, durante un viaje que Zapatero realizó a La Paz y a Sucre en compañía del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, "así como dos de sus empresarios cercanos, los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón". Según la UDEF, sin embargo, su participación en el viaje "parece ajena al ejercicio de influencias".

Todas estas intermediaciones habrían tenido un resultado beneficioso para el citado grupo empresarial. Según detalla la UDEF, aunque en febrero de 2025 la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ratificó el fallo en contra de SOBOCE, la sentencia fue anulada en mayo por la Sala Constitucional Segunda de La Paz.

"La existencia de una organización criminal"

Como ya sucedió con el primer informe, el que señalaba a Zapatero como una pieza fundamental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en este nuevo escrito la UDEF insiste en que hay indicios "de la existencia de una organización criminal" liderada por el exmandatario, que, "aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes"; una trama en la que, tras analizar sus dispositivos, los investigadores concluyen que María Gertrudis Alcázar Jiménez "tendría un papel relevante".

La UDEF también apuntala "nuevos indicios de que el ejercicio de dichas influencias sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos".