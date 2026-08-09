Tres curiosidades de la salida de los reyes en Palma: Leonor cariñosa con su abuela, el vestido blanco de Letizia y la pulsera de abalorios de Sofía

La princesa Leonor, la reina emérita y el rey Felipe al salir del restaurante de Portixol donde disfrutaron de una cena en familia.

No aparece en su agenda oficial, pero ya es tradición durante las vacaciones oficiales de los reyes en Mallorca y este año se ha vuelto a repetir. Felipe, Letizia, Leonor, Sofía, la reina emérita y Jean Henri Fruchaud, viudo de la princesa Tatiana Radziwillia, salieron la noche del sábado a cenar en su restaurante preferido del barrio pesquero de Portixol.

Se trata de una cita que causa gran expectación pues es una de las pocas ocasiones en las que la familia real comparte un plan privado y más o menos relajado.

A la entrada y la salida del restaurante Mia, referente de la cocina mallorquina, los reyes y sus hijas se dejaron fotografiar y saludaron a la prensa que se había congregado a las puerta del local. De ese momento, varios son los detalles curiosos que se pueden comentar:

Leonor, muy cariñosa con la reina Sofía

La reina Sofía -con su miniventilador colgado al cuello- abandonó el local detrás del rey, que le ofreció su brazo para caminar tras un leve tropezón.

Leonor y su abuela, la reina Sofía, abandonan el restaurante abrazadas. GTRESONLINE

Leonor también se adelantó y caminó junto a ellos, dejando una tierna escena entre nieta y abuela. Sofía agarró a la princesa de Asturias por la cintura, quien le correspondió abrazándola por la espalda y así caminaron durante varios metros hasta llegar a los coches.

El vestido blanco de Letizia

Letizia saluda a los periodistas al salir del restaurante de Portixol. Getty Images

La reina ha convertido el blanco en su color del verano. Si el pasado martes, en la recepción de autoridades de Marivent, eligió un diseño de Sybilla, de manga francesa, corte en la cintura y tejido semitransparente rayado, para esta velada en familia ha vuelto a conquistar con otro modelo blanco midi, sin mangas, escote redondo, aperturas laterales y con imperceptibles bordados.

Una sandalias doradas y una coqueto capazo artesanal de mimbre de la firma Heimat Atlántica completaban el estilismo de la reina.

La original pulsera de Sofía

Leonor y Sofia a la salida del restaurante de Portixol donde cenaron con sus padres y su abuela. GTRES

Las hijas de los reyes han vuelto a recurrir al estilo más playero para disfrutar de la cena con sus padres y su abuela. Ambas han elegido vestidos largos: Leonor, con un modelo de cuello halter y estampado en azules y rosas, y Sofía un vestido de Desigual que han llevado su madre y su hermana en años anteriores durante sus vacaciones en la isla.

La infanta Sofía y su pulsera de abalorios. GTRESONLINE

Pero hay un detalle en el look de la hija pequeña de los reyes que ha llamado la atención. Sofía no suele lucir joyas ni piezas de bisutería, aunque el martes la pudimos ver con un brazalete de Apodemia, que también llevaba en la salida nocturna de este sábado. Pero en esta ocasión ha sumado en su muñeca izquierda una original pulsera de plata y abalorios con un lazo en color rosa.