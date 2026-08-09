Barry Schwartz, psicólogo y autor de 'La paradoja de la elección': "Cuando sales a buscar lo mejor de algo, el camino hacia la infelicidad es bastante recto"

El autor de La paradoja de la elección advierte de que la obsesión por encontrar el mejor producto o restaurante acaba generando frustración e insatisfacción.

Antes de comprar un colchón, elegir un restaurante o reservar unas vacaciones, millones de personas pasan horas leyendo reseñas en internet. Comparan puntuaciones, consultan vídeos, buscan opiniones en Reddit o revisan las recomendaciones de expertos con la esperanza de encontrar la mejor opción posible. Sin embargo, esa búsqueda constante de la perfección puede tener el efecto contrario al deseado.

Así lo sostiene el psicólogo Barry Schwartz, profesor emérito de Swarthmore College y autor del libro La paradoja de la elección, quien lanza una advertencia tan sencilla como contundente: "Una vez que buscas lo mejor, el camino hacia la miseria es bastante directo", en declaraciones publicadas en Business Insider.

La trampa de querer elegir siempre lo mejor

Schwartz lleva años estudiando cómo el exceso de opciones afecta a la felicidad. Su conclusión es que disponer de miles de alternativas no siempre nos hace sentir más libres, sino que puede aumentar la ansiedad, el miedo a equivocarnos y la sensación de que siempre existe una opción mejor. "Es el precio que pagamos por obtener lo que dijimos que queríamos —que en realidad no deberíamos haber querido—: opciones ilimitadas", explica.

El fenómeno se ha intensificado con internet. Hoy resulta habitual consultar decenas de opiniones antes de comprar cualquier producto, desde un cochecito de bebé hasta un simple desatascador.

Uno de los casos recogidos en el reportaje es el de James Hardaway, un estadounidense de 38 años que revisa sistemáticamente plataformas como Wirecutter, Consumer Reports, Reddit, YouTube o Rotten Tomatoes antes de tomar una decisión.

Sin embargo, reconoce que ese esfuerzo no siempre mejora el resultado. Después de invertir 450 dólares en un cochecito considerado el mejor por las reseñas, acabó sustituyéndolo pocos meses después por otro mucho más barato. "Quizás no necesite el mejor desatascador, pero algo en mi cabeza me hace pensar que sí", admite.

El exceso de información también cansa

El problema, según los especialistas, no son las reseñas en sí, sino la forma en que muchas personas las utilizan. El profesor de la Johns Hopkins Carey Business School, Michael Luca, plantea una pregunta que resume bien el dilema actual: "¿Cuándo debemos optimizar? ¿Cuándo debemos conformarnos con lo suficiente?".

Pone un ejemplo cotidiano: buscar una pizzería. Lo que empieza siendo una decisión sencilla puede convertirse en media hora comparando establecimientos, leyendo opiniones y revisando puntuaciones, hasta terminar agotado sin haber elegido ninguno.

Para Schwartz, además, existe otro problema añadido: muchas veces desconocemos completamente quién está escribiendo esas reseñas. "Es como lanzar una moneda al aire porque desconoces la fuente de estas reseñas, pero de alguna manera eso le otorga a tu decisión una autoridad que de otro modo no tendría", afirma.

La inteligencia artificial añade una nueva capa de complejidad

A todo ello se suma ahora la irrupción de la inteligencia artificial. Cada vez más plataformas utilizan IA para resumir cientos de opiniones en unos pocos párrafos, una herramienta que puede ahorrar tiempo, pero que también presenta limitaciones.

Michael Luca considera que la IA solo será realmente útil cuando sea capaz de adaptar la información a las preferencias concretas de cada usuario. "Si se limita a ofrecer un resumen genérico, no está claro que te acerque a aquello que se ajusta específicamente a tus preferencias", señala en el mismo medio.

Otro riesgo creciente son las reseñas falsas. La investigadora Kay Dean, fundadora de Fake Review Watch, asegura que existe "todo un mercado negro de proveedores de reseñas" y critica que las plataformas no hagan lo suficiente para combatir este fenómeno.

Cómo evitar la frustración al elegir

Frente a esta saturación de información, la profesora de la Columbia Business School, Sheena Iyengar, recomienda cambiar el enfoque.

En lugar de buscar "el mejor restaurante" o "el mejor gimnasio", aconseja definir primero qué necesita realmente cada persona. Por ejemplo, un restaurante tranquilo o un gimnasio con determinadas instalaciones.

También recuerda que la mayoría de nuestras decisiones cotidianas tienen un impacto muy reducido. "Tomamos muchas decisiones, y la mayoría son irrelevantes y olvidables", afirma. Por eso recomienda reservar el esfuerzo mental para aquellas elecciones que realmente condicionan nuestra vida.

El propio James Hardaway ha terminado llegando a una conclusión parecida. Sigue consultando reseñas antes de comprar, pero ya no las considera una verdad absoluta. Porque, como descubrió con aquel cochecito de bebé, el mejor producto no siempre es el que obtiene la puntuación más alta, sino el que termina adaptándose mejor a las necesidades de quien lo utiliza.