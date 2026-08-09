Zidane, seleccionador de Francia, revela su secreto para desconectar: "Puede parecer muy simple: caminar, salir en bici, estar fuera"

El seleccionador de Francia explica qué hace cuando necesita alejarse de la presión del fútbol y recuperar el equilibrio.

Es el nuevo seleccionador de Francia, algo "cantado" hace meses, pero toca hablar de algo más que fútbol. De estilo de vida. Después de una carrera marcada por la máxima exigencia, primero como futbolista y después como entrenador, Zinedine Zidane tiene claro cuál es su mejor método para desconectar. No habla de tecnología, grandes viajes ni rutinas sofisticadas. Su fórmula pasa por algo mucho más sencillo: salir al aire libre.

En una entrevista concedida al centro de bienestar Palace Merano y publicada en Le Figaro, del que es embajador desde hace años, el actual seleccionador de Francia explica que el contacto con la naturaleza se ha convertido en una parte esencial de su vida.

"Las montañas transmiten una calma especial. Me gusta caminar, montar en bicicleta, estar al aire libre. Puede parecer algo muy sencillo, pero son momentos que te permiten bajar el ritmo y recuperar cierto equilibrio. Es algo que siempre he necesitado", afirma.

Un lugar al que vuelve desde hace más de tres décadas

Zidane mantiene una relación muy estrecha con Merano, en el norte de Italia. Según explica, lleva visitando el complejo desde hace más de treinta años y considera el lugar como una segunda casa.

Durante los últimos años también ha participado en el desarrollo del Sport Recovery Lab, un centro especializado en evaluación física y prevención de lesiones que combina biomecánica, análisis del movimiento e inteligencia artificial.

El exfutbolista señala que colaboró junto al doctor Max Mayrhofer para incorporar protocolos inspirados en las necesidades reales de los deportistas profesionales. Aunque reconoce el valor de la tecnología aplicada al rendimiento, insiste en que lo que realmente le hace regresar es el equipo humano. "Para mí, Palace Merano es como mi segundo hogar", asegura.

El paseo donde consigue olvidarse de todo



Cuando necesita desconectar por completo, Zidane tiene un rincón favorito. Se trata del Paseo Tappeiner, un recorrido panorámico de unos cuatro kilómetros situado sobre la ciudad de Merano y considerado uno de los paseos más conocidos de la zona. "Cuando quiero desconectar por completo y recargar energías, tanto física como mentalmente, mi refugio ideal es el Paseo Tappeiner", explica.

El técnico destaca especialmente la tranquilidad del recorrido y la mezcla de paisajes alpinos y vegetación mediterránea que ofrece este sendero.

Reconoce además que, pese a llevar décadas visitando la región, sigue encontrando rincones nuevos. "Los paisajes cambian con las estaciones, al igual que la luz. Siempre dan ganas de explorar nuevos caminos o simplemente detenerse a admirar el paisaje. Es una región de la que nunca me canso. Cuando me voy, siento que me desconecto por completo. Hoy en día, eso se ha vuelto esencial para mí", afirma.

La familia, otra prioridad fuera del fútbol



Más allá de la naturaleza, Zidane sitúa a su familia en el centro de su tiempo libre. Explica que el año pasado tres de sus hijos viajaron con él a Merano para conocer un lugar del que llevaba años hablándoles.

Durante esos días compartieron caminatas por la montaña, rutas en bicicleta y baños en arroyos de la zona. "La familia es muy importante para mí. Cuando estamos todos juntos, lo disfruto al máximo", señala.

Y concluye con una reflexión sobre aquello que considera verdaderamente importante fuera del trabajo. "Lo más importante hoy en día es tener tiempo para los seres queridos, reír juntos y crear recuerdos. Esos son los momentos que perduran".

Este Zidane muestra una faceta muy alejada de la presión constante del fútbol de élite. Después de décadas compitiendo al máximo nivel, el técnico francés asegura que el equilibrio no lo encuentra en fórmulas complejas, sino en actividades cotidianas como caminar, montar en bicicleta y dedicar tiempo a las personas más cercanas.