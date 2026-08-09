Hallan los cadáveres del exsecretario de UAGA y su mujer con signos de violencia en Tauste

El exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón), Javier Sánchez, y su mujer, Esther Latorre, han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste (Zaragoza). La Guardia Civil de Zaragoza ha informado del hallazgo de los dos cadáveres y desde UAGA han confirmado que se trata de Javier Sánchez Ansó y de su esposa.

Los cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche de este sábado en el interior de su casa, un adosado en la calle Ronda Val de Volvi de Tauste, un pueblo de poco menos de 7.000 habitantes de la comarca zaragozana de las Cinco Villas.

Agentes del instituto armado permanecen en el lugar de los hechos para recabar información y tratar de esclarecer las circunstancias de ambas muertes, que no han trascendido.

Entre diciembre de 1999 y diciembre de 2010 Sánchez (Tauste, 1959) fue secretario general de UAGA, organización que ha mostrado su consternación y duelo por la muerte del exdirigente.

Había entrado en UAGA en 1993 y en 1996 se incorporó la dirección estatal de COAG, que abandonó cuando fue elegido secretario general de la organización en Aragón. Era miembro del Comité de Coordinación de La Vía Campesina y vicepresidente del Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028.

Agricultor de profesión, dedicado principalmente a los cereales, su discurso estuvo especialmente vinculado a la defensa de la agricultura familiar, los pequeños y medianos agricultores, la soberanía alimentaria, la agroecología y unos precios agrarios que garantizaran la viabilidad de las explotaciones.

Tras abandonar la secretaría general de UAGA no se retiró de la actividad sindical, ya que continuó como responsable comarcal de la organización agraria en las Cinco Villas e incluso llegó a formar parte de la lista a las elecciones municipales de 2015 por IU.

La actual secretaria general de este partido en Aragón, Marta Abengochea, ha mostrado la consternación total de IU Aragón por el suceso, que ha calificado de "golpe terrible".

"Queremos mandar un abrazo fraterno a familiares, allegados y a todas las personas que tuvieron el lujo, el orgullo y el privilegio de compartir con ellos un trozo de este camino vital y de un camino de profundo compromiso con la humanidad, con la lucha campesina, con la lucha por los derechos de la clase trabajadora y el enorme trabajo que hicieron en UAGA", ha enfatizado