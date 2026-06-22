Óscar Puente, sobre la sentencia del 'caso Mascarillas': "Tremendamente aleccionadora"

Este lunes ha trascendido la sentencia del caso Mascarillas, vinculado a la supuesta trama del caso Koldo y en la que han resultado condenados el exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión mientras que su exasesor Koldo García lo ha sido a 19 años. De la misma manera, se confirma que el Tribunal Supremo beneficia al comisionista Víctor de Aldama tras haberle sentenciado a cuatro años y medio de cárcel, pero que no tendrá que ser efectiva. Es decir, no ingresará en una celda mientras no delinca.

Una de las primeras reacciones políticas que se conocen tras ser publicada dicha sentencia es la del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha señalado, haciendo gala de su habitual ironía, que esta "es una sentencia tremendamente aleccionadora".

Previamente, Puente ha tirado del tono de un capítulo de Barrio Sésamo para introducir una suerte de lección jurídica con mucho sarcasmo. "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso", ha dicho en alusión a la medida impuesta a Aldama.

"Un informito de nada"

Puente no se ha quedado ahí y ha sentenciado: "Y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión". El titular de Transportes también ha adjuntado una imagen en su publicación en su cuenta oficial de X en la que ha seleccionado una noticia de la Cadena SER en cuyo subtítulo aparecía, rodeado, la siguiente oración: "La Sala suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir".