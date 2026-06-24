Rufián recuerda las negociaciones con Ábalos para la investidura de Sánchez y le pregunta tajantemente: "¿Usted lo sabía?"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha preguntado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si ha tenido conocimiento de la trama de corrupción por la que el exministro José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión. Durante su intervención, le ha lanzado una pregunta directa: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Tiene usted pecado? Menos caritas y no me cuente milongas".

En el Pleno del Congreso celebrado con motivo de la comparecencia de Sánchez, Rufián ha recordado las negociaciones que mantuvo con Ábalos para lograr el apoyo de ERC a la investidura. En este contexto, ha asegurado que la credibilidad del entonces secretario de Organización del PSOE era incuestionable dentro del partido, hasta el punto de que "era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez".

Asimismo, el dirigente republicano ha insistido en la relevancia de la cuestión planteada al jefe del Ejecutivo y ha remarcado: "Sé perfectamente lo que estoy preguntando". A continuación, ha advertido de que el principal problema del PSOE no lo ha tenido con el PP ni con Vox, sino "con la gente", con quienes, según ha señalado, les han defendido "en sus trabajos, en sus bares, en sus calles" y que ahora se han mostrado "decepcionados, cabreados y avergonzados".

Rufián también ha reprochado a Sánchez que haya comparecido ante la Cámara Baja para ofrecer explicaciones cuando, a su juicio, llega "tarde y llega mal". Ha argumentado que, cuando se planteó la comparecencia, había dirigentes socialistas investigados judicialmente y que "hoy hay gente condenada". Además, ha lamentado que el PSOE siga estando instalado en el "y tú más", el "y tú peor" y el "yo no sabía nada".

El portavoz de ERC ha extendido sus críticas a distintas figuras de la política española, entre ellas Felipe González, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, ha concluido que todo ello "ya se sabe", pero que "no sirve de nada si la izquierda se sustenta solo en el y tú más". Como reflexión final, ha defendido que "Porque la derecha tiene intereses, pero la izquierda tiene principios. Porque está lo legal y está lo moral".

"¿Saben lo que pasa cuando el Gobierno y sobre todo el PSOE se sustenta en el y tú más? Que todo esto que acabo de decir se convierte en un papel arrugado, en ruido, en nada".