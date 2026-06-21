Cinco medios aéreos combaten un incendio forestal en Estivella mientras se corta el acceso al Puerto de Sagunto y la N-234

El dispositivo de extinción moviliza medios terrestres y aéreos de la Generalitat y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Un amplio operativo de emergencias trabaja este domingo en la extinción de un incendio de vegetación declarado en el término municipal de Estivella (Valencia). En las labores participan cinco medios aéreos, varias dotaciones terrestres y unidades especializadas, mientras que las autoridades han adoptado medidas preventivas como el cierre del Puerto de Sagunto al tráfico marítimo para facilitar la actuación de los aviones anfibios.

Según han informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y el Centro de Coordinación de Emergencias, el dispositivo desplegado incluye cinco dotaciones de bomberos, las Brigadas Forestales (BRIFO) del Consorcio, cuatro unidades de mando, cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat y cinco medios aéreos.

Cierre del Puerto de Sagunto y corte de la N-234

Como parte de las medidas adoptadas para favorecer las tareas de extinción, la Autoridad Portuaria de Valencia ha procedido a cerrar temporalmente el Puerto de Sagunto a petición de los dos aviones anfibios movilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que necesitan operar con seguridad durante las maniobras de carga y descarga de agua.

Asimismo, la Policía de la Generalitat ha cortado el acceso a la carretera N-234, con el objetivo de facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad en la zona afectada por el incendio.

Emergencias sigue la evolución sobre el terreno

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado instalado en las inmediaciones del incendio para supervisar de primera mano la coordinación del operativo y conocer la evolución de los trabajos.

Por el momento, los responsables del dispositivo destacan que la evolución del fuego es favorable, aunque los efectivos continúan desplegados para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones mientras prosiguen las labores de extinción.