Una limpiadora británica que documenta su vida sin amigos: "Mi falta de amigos molesta más a la gente de mi alrededor que a mí"

Vivimos en una sociedad marcada por la tecnología y la hiperconectividad constante. El uso intensivo de las pantallas ha redefinido la forma en que nos relacionamos, desplazando gran parte de las interacciones sociales cotidianas hacia las plataformas digitales. Sin embargo, estar permanentemente a un clic de distancia de los demás no ha impedido que la soledad siga ganando terreno en el día a día de miles de personas.

Al mismo tiempo, la manera de habitar las redes sociales redes ha cambiado. Durante años, internet funcionó como un escaparate de vidas idílicas donde solo tenían cabida los viajes, las fiestas y los éxitos profesionales. Pero ese modelo parece haber empezado a agotarse ante la demanda de contenidos más honestos.

Así lo explica la doctora Anne Oeldorf-Hirsch, experta en comunicación digital y comunidades en línea, en declaraciones a la BBC: "Desde hace tiempo, se ha producido una reacción en contra de la idea de que estamos viendo la vida perfecta de todo el mundo, su recopilación de los mejores momentos".

El rechazo ajeno frente a la tranquilidad personal

Ese cambio de tendencia ha abierto la puerta a que creadores de contenido aborden sin tapujos tabúes sociales como la soledad y a falta de red relacional. Es el caso de SJ Hoadley, una joven británica que trabaja como limpiadora y que ha decidido documentar abiertamente en internet cómo es su día a día en solitario, sin un círculo de amigos cercano.

Exponer una rutina de estas características no ha estado exento de polémica. Aunque miles de usuarios se han identificado con su historia y agradecen la naturalidad con la que aborda el aislamiento, Hoadley también ha tenido que encajar críticas de quienes contemplan su estilo de vida con recelo o lástima.

Sin embargo, la creadora de contenido deja claro que las miradas ajenas no condicionan su bienestar. "Mi falta de amigos molesta más a la gente de mi alrededor que a mí", confiesa.

Para Hoadley, visibilizar su experiencia no solo busca normalizar la soledad, sino también animar a otros a encontrar su propio camino al margen de las apariencias digitales. "Creo que todo este contenido transmite el mismo mensaje: encuentra tu camino. No tiene por qué ser una fórmula única para todos, como la que nos imponen constantemente en las redes sociales", concluye.