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El cáncer que padece Joe Biden es "muy doloroso" y "muy debilitante", revela su hijo
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El cáncer que padece Joe Biden es "muy doloroso" y "muy debilitante", revela su hijo

El año pasado, tras dejar la Casa Blanca, el político demócrata anunció que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea.

EFE
Joe Biden, con gesto perdido durante su debate con Donald Trump
Joe Biden, con gesto perdido durante su debate con Donald TrumpANDREW CABALLERO-REYNOLDS vía getty images

El cáncer de próstata que padece el expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 83 años, es "muy doloroso" y "muy debilitante", reveló su hijo Hunter Biden en una entrevista con la cadena británica BBC.

"Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia", declaró visiblemente emocionado Hunter, quien añadió que "es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo". El año pasado, tras dejar la Casa Blanca, el político demócrata anunció que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea.

A pesar de estar sometido a tratamiento, el exjefe de Estado ha mantenido cierta actividad pública y participó el pasado junio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago. En la entrevista, Hunter Biden explicó que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso" y "muy debilitante".

"Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más", añadió. Durante su mandato, entre 2021 y 2025, Biden fue objeto de constantes cuestionamientos por su avanzada edad y su capacidad para desempeñar el cargo.

Finalmente, se vio obligado a renunciar a su campaña de reelección y ceder el testigo a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, después de su mala actuación en un debate presidencial contra el republicano Donald Trump, actual presidente.

Antes de dejar el poder, Biden concedió un indulto a su hijo, declarado culpable de posesión ilegal de armas y procesado por delitos fiscales, a pesar de que había prometido que no lo haría. En la entrevista, el hijo de Joe Biden se mostró "agradecido" por el indulto, aunque reconoció que no fue "algo bueno" para el legado de su padre. 

El candidato demócrata al Senado de EEUU, Abdul El-Sayed, ante sus correligionarios, el 5 de agosto de 2026, mientras se esperaba el recuento electoral en Detroit (Michigan).

La izquierda tiene, en efecto, en EE.UU. varias formulaciones entre las que elegir, desde el socialismo radical de El-Sayed y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hasta la tibia socialdemocracia de los últimos presidentes demócratas

EFE

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