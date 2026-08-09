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Sandra, dietista desde hace 22 años: "Puedo ganar 9.900 euros un mes y perder 3.900 al siguiente"
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Sandra, dietista desde hace 22 años: "Puedo ganar 9.900 euros un mes y perder 3.900 al siguiente"

Una buena facturación no siempre se traduce en estabilidad económica.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una vista aéra de una nutricionista trabajando en su ordenador con comida alrededor y un estetoscopio
Una nutricionista trabajando en su ordenador.Getty Images

Tener un trabajo no siempre significa tener la tranquilidad de saber cuánto dinero entrará en la cuenta a final de mes. La estabilidad laboral puede convertirse en un lujo difícil de alcanzar, especialmente para quienes trabajan por cuenta propia y ven cómo sus ingresos pueden cambiar radicalmente de un mes a otro. Es una realidad marcada por la incertidumbre diaria, incluso después de años de experiencia.

Un ejemplo de esta realidad es el de Sandra Ferreira, una dietista con 22 años de experiencia que ha comprobado cómo sus ingresos pueden variar de forma considerable de un mes a otro. Su situación refleja la cara menos visible de trabajar por cuenta propia, ya que hay periodos de gran actividad y otros en los que los ingresos caen en picado, sin que los gastos y las obligaciones desaparezcan.

Tras años de experiencia, Sandra ha aprendido que una buena facturación no siempre se traduce en estabilidad económica. La diferencia entre unos meses y otros puede ser enorme y obliga a gestionar el negocio con previsión para hacer frente a los periodos más flojos. "Puedo ganar 9.900 euros un mes y perder 3.900 al siguiente", explica la dietista en declaraciones recogidas por Le Parisien, poniendo cifras a una incertidumbre que forma parte de su día a día profesional.

Una mujer organizando sus facturas y calculando cuánto tiene que pagar
  Una mujer pone sus facturas encima de la mesa y calcula cuánto tiene que pagar de deuda.Getty Images

“Si gano 5.000€, ahorro 3.000€”

Después de más de dos décadas dedicada a la dietética, su trayectoria también refleja cómo ha cambiado la profesión. La atención nutricional ha ido incorporando nuevas fórmulas de trabajo, desde las consultas tradicionales hasta el seguimiento online y los servicios personalizados, que permiten llegar a más pacientes, pero también obligan a adaptar constantemente el modelo de negocio.

La situación de Sandra pone el foco en una de las principales dificultades de muchos profesionales autónomos: la diferencia entre facturar y ganar dinero. Un mes especialmente bueno puede estar seguido de otro mucho más flojo, mientras los gastos fijos continúan llegando independientemente del volumen de clientes. Por eso, explica que detrás de una cifra de facturación elevada no siempre hay un sueldo equivalente.

Cuando se va de vacaciones, Sandra sabe que sus ingresos van a pasar al rojo. “Siempre son los peores meses. No gano nada, pero aún así tengo que pagar los gastos”. Una situación que, con los años, ha sabido gestionar de otra manera. “Al principio de mi carrera, era un tema mucho más ansioso. Ahora sé que cuando gane 5.000 euros, tengo que ahorrar 3.000”, explica, que asegura haber aprendido la lección.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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