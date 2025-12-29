El Supremo confirma las penas por el crimen de Samuel Luiz y habla de un "inexplicable linchamiento"

Uno de los acusados por el crimen de Samuel Luiz a su llegada al juicio

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre 20 y 24 años de prisión impuestas a los tres condenados por el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña en 2021 y sostiene que el ataque consistió en un "inexplicable linchamiento".

La Sala de lo Penal del TS mantienen también la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de absolver por falta de pruebas a un cuarto acusado que había sido condenado como cómplice por la Audiencia Provincial.

Los magistrados desestiman los recursos de casación tanto de las defensas de los tres condenados como de la Fiscalía y la acusación particular, estos últimos en contra de la absolución del cuarto acusado.

"Fue un ataque sorpresivo (la interacción previa fue meramente anecdótica por la irrelevancia de la supuesta ofensa), que desde el primer momento deja indefensa a la víctima, en una suerte de inexplicable linchamiento”, indica la Sala sobre el ataque.