Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, avisa de lo que trae la borrasca Regina a España y de lo que pasará en los próximos días

El meteorólogo Martín Barreiro, uno de los hombres del tiempo de TVE, ha advertido de lo que va a pasar en España los próximos días debido a la llegada de una nueva borrasca, nombrada Regina por el IPMA, que pondrá fin a la reciente estabilidad climática que ha tenido el país durante unos días.

En un análisis realizado en Directo Al Grano y otro en sus redes sociales, nos espera "un menú variado" entre calima, nieve, agua y viento. Y la razón está por la posición en la que se encuentra esta borrasca. Tal y como ha enseñado en una imagen de alta resolución, hoy ya se ve esa "coma" clásica de las borrascas ya formadas.

Ha nacido en esa zona del Atlántico y esto tiene varias consecuencias, según Barreiro:

Envía las precipitaciones a Canarias.

El viento sur que hace que se mueva el polvo sahariano hacia el norte, es decir, la península.

Esta calima irrumpirá en muchas zonas de España y las precipitaciones hacen que caiga al suelo, ensuciando con el típico tono marrón que se ha encontrado hoy.

El panorama cambia en más zonas

Según el meteorólogo, la borrasca va a continuar moviéndose primero hacia el sur y luego otra vez hacia el norte, por lo que va a cambiar "mucho" el panorama en más zonas de España.

Destaca que mañana y, sobre todo, pasado mañana, la lluvia será muy intensa en muchas regiones, pero hoy hay especialmente mucho viento con avisos naranja en regiones como Almería o amarillos como en Canarias, que empeorará mañana.

Disminuye la calidad del aire y la visibilidad y se va a precipitar en forma de barro. El polvo afectará a casi toda España, por lo que Barreiro aconseja no salir a correr.

Las precipitaciones

Las tormentas no van a ser generalizadas, pero hay aviso en Cádiz, Ceuta, Comunidad de Madrid y Guadalajara: "Pueden caer en algún momento esta tarde y pueden ser intensas. Avisos en zonas de Andalucía, Ceuta y en Castilla-La Mancha, sobre todo en la mitad sur".

"Avisos por nieve en Tenerife y mañana más avisos en la mitad sur", ha añadido sobre el archipiélago canario.

Temperaturas altas para la época

"Con respecto a las temperaturas, seguimos hablando de valores altos para la época del año. Hoy habréis notado bastante bochorno, porque ha aumentado la humedad, la temperatura no ha cambiado mucho y tenemos esa sensación de bochorno en muchas zonas de España", ha informado.

Hace un avance de cara al jueves: "Esta es la clásica situación en la que la borrasca sube de latitud y empieza a funcionar el viento de levante, que nos trae toda esa lluvia al Mediterráneo, que ahí ya va a ser más seria.