Apple nos da dos tazas de novedades: arranca su ‘semana intensa’ con el lanzamiento del iPhone 17e y iPad Air

¿Queríamos novedades de Apple? La compañía de estadounidense nos da dos tazas. Ha arrancado este lunes su 'semana intensa' y pese a no estar presente en el Mobile World Congress (MWC) 2026, ha lanzado su nuevo smartphone económico, el iPhone 17e y su nueva iPad Air.

Empiezo comentando su teléfono más barato. Como procesador, integra el chip A19 de última generación, el mismo que el que monta el iPhone 17. Además, también incorpora el C1X, el módem de datos móviles que es el doble de rápido que el que llevaba el iPhone 16e.

En la parte trasera, nos encontramos la cámara Fusion de 48 megapíxeles que es capaz de fotografiar retratos y grabar vídeo en 4K con Dolby Vision. Gracias a su teleobjetivo x2 de calidad óptica, también permite perfeccionar los escenarios ligeramente más lejanos.

En la pantalla no hay gran novedad, sigue apostando por la Super Retina XDR de 6,1 pulgadas de 60 Hz y refuerza su resistencia con el vidrio Ceramic Shield 2, que es tres veces mayor a los arañazos que la anterior generación.

La gran novedad está en el MagSafe. Porque sí, finalmente, el iPhone 17e pone fin a las diferencias y permite la carga rápida inalámbrica, así como poder usar una gran cantidad de accesorios.

El iPhone 17e, con la gran novedad, el MagSafe. APPLE

Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing Mundial de iPhone de Apple, ha destacado que el nuevo iPhone 17e "combina un potente rendimiento con prestaciones que encantan a nuestros usuarios con una excepcional calidad-precio, lo que le convierte en una atractiva opción para los clientes que quieren actualizar a la gama del iPhone 17".

El nuevo 17e estará disponible desde el próximo 11 de marzo. Su precio parte desde los 709 euros, pero siguiendo los mismos pasos que el iPhone 17, partiendo desde una capacidad mínima de 256 GB, que en los tiempos que corren se agradece mucho.

Nuevo iPad Air

El nuevo iPhone 17e no llega solo. Lo hace acompañado del nuevo iPad Air. Integran en él el chip M4 y mejora la potencia en la experiencia en videojuegos o uso intenso gracias a su CPU y su GPU más rápidas.

La nueva tablet de Apple cuenta con un Neural Engine más veloz, un mayor ancho de banda de memoria y su memoria unificada en sistema crece un 50% más que en su predecesora.

De hecho, según las comparaciones de la propia marca, es hasta un 30% más rápido que el iPad Air con M3 y más del doble que el iPad Air con M1. Como suele ser habitual, está disponible en dos tamaños, uno de 11 pulgadas y otros de 13 pulgadas.

El nuevo iPad Air con chip M4. APPLE

Además del chip M4, Apple también ha incorporado los chips de conectividad de la casa, el N1 y el C1X, para mejorar la conectividad inalámbrica y de datos. Algo pensado para sacar la máxima productividad a una de sus gamas con mayor éxito.

En cuanto a precio, el de 11 pulgadas parte desde los 649 euros, Wi-Fi + Cellular, 819 euros; y el de 13 pulgadas desde los 849 euros, Wi-Fi + Cellular desde 1.019 euros. Estará disponible desde este próximo miércoles 4 de marzo.

Son los dos primeros lanzamientos de Apple de la semana, pero todo apunta a que no van a ser los últimos. De momento, nuevo iPhone Air y nuevo iPhone 17e, pero todavía sigue habiendo Mac cosas que se están guardando.