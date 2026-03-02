Alba Flores, actriz, 39 años: "De pequeña me dijeron que mi padre se murió de pena; en el documental pedí la autopsia y descubrí que era verdad, pero solo una parte de la verdad"

Alba Flores ha ganado, junto a Silvia Pérez Cruz, el premio Goya a mejor canción original por Flores para Antonio, el documental sobre Antonio Flores, el conocidísimo cantante y compositor y padre de la propia Alba Flores.

En su discurso al recibir el galardón, la actriz de 39 años expresó que "nos hace ilusión pensar que nos lo dais, no sólo como la Academia de cine, también como oyentes de las canciones de mi padre. Siento que este premio es también para su música y para su inspiración".

La grabación del documental Flores para Antonio ha sido todo un viaje en el tiempo para Alba Flores, quien, de alguna forma, se ha reencontrado con su padre durante la elaboración del trabajo artístico.

En ese sentido, Alba Flores ha contado en el pódcast de Ricardo Moya El Sentido de la Birra cómo decidieron recurrir a la autopsia de Antonio Flores para contar en el documental el fallecimiento del cantante y compositor.

"Al final de este documental, ya estábamos acabando la postproducción y no sabíamos cómo contar la muerte de mi padre. Era muy difícil porque no teníamos a nadie relatándolo, no sabíamos quién tenía que decir esto. Acabamos haciendo algo que jamás pensé que haríamos, que era pedir la autopsia, porque nos parecía un documento con una verdad objetiva, científica y empírica", ha destacado la actriz de 39 años.

"Decidí hacer una especie de necropoema con la autopsia"

En ese sentido, Alba Flores ha detallado que "al principio la iba a leer tal cual en el montaje. Pero mi tía Rosario me frenó y me dijo 'no, no somos médicos. Somos artistas. No puedes leerla así tal cual. Esto es demasiado frío. Tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo en el documental, que es contarlo de la manera más artísticamente posible'".

En consecuencia, Alba Flores ha explicado que "decidí hacer una especie de necropoema con la autopsia, buscarle la lírica". Ello consistió en "leer trozos tal cual y luego también poner mis palabras (creo que se nota bastante bien lo que es una cosa y lo que es otra)".

Ese ejercicio le ha hecho descubrir algo importante a la actriz sobre la forma en que su madre le dijo que su padre había muerto. "Una cosa que ha pasado con este documental es que, por ejemplo, cuando mi padre se murió, lo primero que me dijo mi madre (yo tenía ocho años) es que mi padre se había muerto de pena (…) Entonces, repasando eso y viendo lo que me habían dicho de niña, he visto que no es mentira tampoco. Eso que me dijeron de niña también es verdad, forma parte de la verdad. Era la verdad que en ese momento se me podía decir, la que yo podía asumir", ha resaltado Alba Flores.